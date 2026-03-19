搞丟毒品騙檢察官 徐宿良偽造文書訴訟中

調查局航調處基隆站前機動組長徐宿良，被控勾結黑道監守自盜1.6億毒品，其妻李翠萍愛PO精品炫富，意外成為破案線索。（資料照）

調查局航業處基隆站前組長徐宿良勾結黑幫盜賣毒品案，昨被判刑廿五年，而徐宿良與前航基站副主任林聖智因另一起毒郵包案毒品遺失，偽造「毒品送驗中」公文搪塞檢察官函文與電話詢問辦案進度，桃園地院去年依偽造文書罪將徐宿良判處一年十月徒刑，林聖智獲判無罪，全案訴訟中。

調查局航業處基隆站遺失六．五公斤安非他命毒品，承辦調查官詹孟霖偽造公文企圖矇混過關，不料東窗事發，桃檢指揮調查局追查意外破獲該站前組長徐宿良勾結黑幫盜賣毒品案，盜賣毒品案昨由桃園地院審結宣判。

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徐宿良與前航基站副主任林聖智另涉毒郵包案毒品遺失，偽造「毒品送驗中」公文搪塞檢察官函文與電話詢問辦案進度，桃園地院去年八月間依偽造文書罪將徐判處一年十月徒刑，林獲判無罪；徐所犯偽文案部分，目前上訴由最高法院審理中。

另，徐宿良、詹孟霖還被起訴於另起荷蘭毒郵包案證物遺失案中，以立可白塗改辦公室工作登記簿，誆騙查獲毒郵包的財政部台北關人員，稱轉由台北市調處調查後已結案；法院審理認為，該工作登記簿為航基站內部辦案備忘錄性質，並非刑法所規定的公文書，縱有竄改、登載不實，也難以偽文罪相繩，將徐、詹判處無罪。

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