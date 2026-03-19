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    首頁 > 社會

    最貪調查官淪保全 炫富妻當清潔工

    2026/03/19 05:30 記者林嘉東、余瑞仁／綜合報導
    調查局航調處基隆站前機動組長徐宿良（右），被控勾結黑道監守自盜1.6億毒品，其妻李翠萍（左）愛PO精品炫富，意外成為破案線索。（資料照）

    調查局航調處基隆站前機動組長徐宿良（右），被控勾結黑道監守自盜1.6億毒品，其妻李翠萍（左）愛PO精品炫富，意外成為破案線索。（資料照）

    法務部調查局航業處前基隆站機動組長的徐宿良，被控勾結黑道監守自盜、調包查扣毒品案，不法所得高達一億六千八百萬餘元，堪稱史上最貪調查官。桃園地院昨重判徐二十五年徒刑。昔日獲選年度「緝毒英雄」的徐宿良，如今不僅面臨漫長刑期，徐交保後的現況也隨之曝光，昔日出入賓士、家擁「愛馬仕樂園」的奢華生活不再，舉家搬遷至淡水，徐與妻子分別擔任保全員與清潔工維生，反差之大令人唏噓。

    昔出入賓士 家擁愛馬仕樂園

    現年六十三歲的徐宿良，在調查局任職長達二十八年，二〇一六年間因緝毒功勳卓越，獲選法務部年度緝毒英雄。桃檢追查發現，徐男自調任航基站後，長期利用職務之便，將扣案的Ｋ他命等毒品調包，轉售予黑道牟取暴利。

    檢調發現，徐男與第二任妻子李翠萍婚後，因財務狀況積欠卡債遭法院扣薪；徐開始盜賣毒品後，徐妻不僅在基隆開設健身中心，還在臉書上炫富，意外成為破案線索。檢調發現，徐妻李翠萍是愛馬仕（Hermès）的愛好者，曾在臉書PO出一條單價一萬五千元起跳的絲巾，並將其裱框裝飾牆面，自豪宣稱客廳是「繽紛愛馬仕動物樂園」。

    檢調搜索發現，徐家宛如精品陳列館，擺滿香奈兒（CHANEL）皮夾、路易威登（LV）限量包、迪奧（Dior）郵差包及各式GUCCI名貴香水，甚至擁有一輛市價逼近六百萬元的賓士S Class豪車。二〇二一年七月，徐宿良遭桃檢起訴後被桃園地院延押多次，直至隔年十月底才獲准以一百萬元交保，但須配戴電子腳鐐監控防止逃亡。

    不法所得、資產 全數被查扣

    據悉，徐宿良夫婦的不法所得、資產已全數被查扣，部分已被拍賣，如今已一無所有。徐男交保後帶著妻兒搬離基隆，落腳新北市淡水區，目前在當地社區擔任保全員，徐妻則受雇於清潔公司擔任清潔員。對照二人往日揮金如土的景象，讓人不勝唏噓。

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