警署主題式打詐 大破58黑幫詐團

內政部部長劉世芳（著黃衣者）在警政署署長張榮興（右2）陪同下赴刑事警察局聽取「掃蕩黑幫詐團」行動專案中破獲個案簡報。（記者邱俊福攝）

警政署今年初規劃「主題式打擊」專案，自一月廿六日至二月四日執行「掃蕩黑幫詐團」行動專案，共查獲竹聯幫、天道盟、太陽聯盟等黑幫詐團五十八團，逮犯嫌二八五人，並扣押不法金流達六〇八八萬多元；內政部長劉世芳昨肯定打詐成果，強調必須持續向上溯源打擊犯罪，保障被害人權益，並儘快依法返還被詐金額。

詐欺案件較去年同期降21％

警政署表示，自前年「一六五打詐儀錶板」公布詐欺數據以來，透過資訊透明化與即時趨勢分析，不僅有效提升全民識詐意識，更強化社會監督與政府各部會執法效能，經統計去年與前年同期相比，詐欺案件數下降約廿一％，財損金額下降約四十％，顯示政府在跨部會情資整合、即時攔阻與溯源打擊同步強化下，防制詐欺危害已獲初步成效。

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黑幫結合詐欺已產業化

由於近年詐欺犯罪已與幫派組織深度結合，形成集團化、產業化的犯罪型態，為此規劃針對黑幫的打擊專案。其中，太陽聯盟屏陽會成員戴柏瑋涉嫌籌組詐團洗錢水房，利用開設的連鎖桌遊館及融資公司，收受車手提領贓款，交給幣商轉成虛擬貨幣，轉回給隱身柬埔寨的詐騙集團機房，牟取暴利，屏東縣警局刑警大隊逮捕提款車手後一路溯源，至上月初，共逮戴等四十二人，瓦解整個車手團及洗錢水房。

另天道盟正義會成員徐維均，涉嫌籌組詐欺車手集團，派員協助假檢警詐團向被害人收贓款，再利用新北市中和山區沒有監視器的隱密特性，作為車手交付贓款地點，台北市信義警分局經從車手一路向上溯源，至今年一月六日共逮徐等九人到案，並意外在桃園市中壢區其據點破獲「依托咪酯」毒品分裝場。

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