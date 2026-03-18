負責軟禁人頭戶 未當車手仍連帶賠200萬

李男雖未直接詐騙，但屬詐團成員，法院判須連帶賠償吳男200萬元。圖為示意圖。（資料照）

李男加入詐欺集團，負責軟禁、圈養提供人頭帳戶的「車主」，沒實際出面當「車手」。他的詐團被破，受騙破財兩百萬的吳男提告要求李男連帶賠償。新竹地院認為，李男雖沒直接拐騙吳男，但屬組織、結構性犯罪，判吳男勝訴，李男負連帶責任，償還吳男兩百萬損失。

李男在二〇二二年底加入詐團，邊提供人頭帳戶給詐團，也邊幫忙軟禁「車主」（提供帳戶的人頭），成為詐欺結構性犯罪的「控車集團」成員。他們在網路刊登高薪求職廣告，吸引「車主」上門，把「車主」包含網銀在內的所有金融帳戶資料拿到手後，就把他們集中軟禁，李男從中牟利。

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被害人吳男在二〇二三年中了投資詐騙的套路，分兩次共匯出兩百萬，所以在李男所屬的詐團被偵破後，提起附帶民事訴訟要李男等涉案人連帶賠償、還他錢來。

李男主張他沒騙人，頂多就是對車主犯下了妨害自由罪，更否認曾在本案的刑庭上自白參與詐騙，要求民庭駁回吳男的賠償請求。

但民庭法官認為刑庭已經調查清楚，李男參與的是洗錢等組織犯罪，刑庭開庭時也多次認罪。所以李男雖非實際拐騙吳男的行為人，但他替詐團看管軟禁車主，就是有共同的犯意和行為，要對吳男受害負責。

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