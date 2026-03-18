「輕判致詐欺成本低廉 前仆後繼投入」車手領10萬 法官重判6年10月

警方逮捕車手示意圖 （AI生成圖）

越南籍甲姓男子來台當詐騙集團車手兼收簿手，兩天內經手金額達十餘萬元，即遭新竹警方逮捕，檢方起訴建請法官就其四次犯行均判兩年以上，新竹地院更認為司法判決對於詐欺犯罪量刑過輕，長期為人所詬病，最後重判甲男六年十月。

法官調查，越南籍甲姓男子前年加入詐欺集團擔任車手兼收簿手，負責領取有金融卡的包裹及拿取金融卡，提領民眾遭詐款項。

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有四名被害人在兩天內，將錢匯入甲男所拿的人頭帳戶，共約十餘萬元。事後甲男在新竹市某超商領錢時，遭埋伏員警逮捕。

檢方審酌甲男並非無謀生能力之人，卻不思以正途賺取所需，為貪圖輕鬆得手不法利益，而加入本案詐欺集團擔任車手及收簿手，其行為足使本案詐欺集團成員得以隱匿真實身分，減少遭查獲風險，助長詐欺犯罪猖獗，危害社會信賴關係及金融交易秩序，建請院方就其四次犯行，均量處有期徒刑兩年以上之刑，以資懲儆。

法官認為，司法判決對於詐欺犯罪量刑過輕，長期為人所詬病，從事詐欺成本低廉，使企圖不勞而獲之徒前仆後繼投入，造成我國人民巨大財產上損失，更因而排擠偵查、司法機關對其它案件辦案能量，此趨勢實非妥適，亟待改善，最後依三人以上共同詐欺取財罪，重判甲男六年十月，並於執行完畢後驅逐出境。

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