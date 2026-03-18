為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「輕判致詐欺成本低廉 前仆後繼投入」車手領10萬 法官重判6年10月

    2026/03/18 05:30 記者蔡彰盛／新竹報導
    警方逮捕車手示意圖 （AI生成圖）

    警方逮捕車手示意圖 （AI生成圖）

    越南籍甲姓男子來台當詐騙集團車手兼收簿手，兩天內經手金額達十餘萬元，即遭新竹警方逮捕，檢方起訴建請法官就其四次犯行均判兩年以上，新竹地院更認為司法判決對於詐欺犯罪量刑過輕，長期為人所詬病，最後重判甲男六年十月。

    法官調查，越南籍甲姓男子前年加入詐欺集團擔任車手兼收簿手，負責領取有金融卡的包裹及拿取金融卡，提領民眾遭詐款項。

    有四名被害人在兩天內，將錢匯入甲男所拿的人頭帳戶，共約十餘萬元。事後甲男在新竹市某超商領錢時，遭埋伏員警逮捕。

    檢方審酌甲男並非無謀生能力之人，卻不思以正途賺取所需，為貪圖輕鬆得手不法利益，而加入本案詐欺集團擔任車手及收簿手，其行為足使本案詐欺集團成員得以隱匿真實身分，減少遭查獲風險，助長詐欺犯罪猖獗，危害社會信賴關係及金融交易秩序，建請院方就其四次犯行，均量處有期徒刑兩年以上之刑，以資懲儆。

    法官認為，司法判決對於詐欺犯罪量刑過輕，長期為人所詬病，從事詐欺成本低廉，使企圖不勞而獲之徒前仆後繼投入，造成我國人民巨大財產上損失，更因而排擠偵查、司法機關對其它案件辦案能量，此趨勢實非妥適，亟待改善，最後依三人以上共同詐欺取財罪，重判甲男六年十月，並於執行完畢後驅逐出境。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播