拚交保 供出共犯、交出贓款／法官不買帳︰有再詐騙能力 主嫌續押

法官駁回交保續押詐團主嫌，警方認為這項裁定為第一線執法人員注入「強心針」。圖為警方逮捕詐團成員畫面。（資料照）

跨境詐騙集團在台首腦劉家銘操控組織及招募成員，被屏東地院法官重判十年半，羈押中的劉家銘，今年二月間以他已交出罪犯所得二百七十七萬元並供出共犯等為由，向法院聲請具保解除羈押，屏院法官審理後，認為此案尚未查獲詐欺機房及洗錢幣商真實身分，若讓劉男交保，劉男有重操舊業再犯加重詐欺取財罪能力，於是駁回具保聲請續押。

屏院法官駁回劉男具保聲請，這項裁定阻止了劉男交保後重操舊業的可能，獲得警方高度肯定，屏東警方強調，詐騙集團中如劉男這種首腦或核心幹部，只要「一支手機」就能在幕後指揮，若是讓其交保，無異縱虎歸山。

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警方肯定注入「強心針」

案情顯示，劉男接收來自柬埔寨機房的指令，在幕後遙控旗下成員提領贓款，查緝難度極高，即便遭判重刑，仍有再犯之虞，所幸法官深諳詐團生態，以「國外機房未破、極易再犯」為由續押，警方認為這項裁定為第一線執法人員注入「強心針」。

南部一首腦交保即再犯

「跨境詐騙集團如同九頭蛇，主謀一旦獲釋，極易透過加密軟體重組水房與車手團」，警方分析，劉男扮演聯繫國外機房的關鍵角色，犯罪門檻極低，過去曾有南部某詐團首腦在交保後，不到一個月便在偏遠山區「重起爐灶」，變更通訊軟體躲避追蹤；當時警方靠著大數據比對，發現受害者匯款路徑與該首腦手法高度重合，才發動二次搜索將其聲押獲准，這正是「交保即再犯」對治安造成沉重負擔的實例。

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