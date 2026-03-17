副機師國道競速亡 陪尬車老闆判3年半

華航副機師張祖良駕駛Audi與開BMW的馮育屏尬車慘 死，馮男判處3年6月定讞。 （資料照）

華航副機師張祖良於二〇一九年七月駕駛奧迪A3前往桃園機場時，於中山高速公路上與駕駛BMW Z4的電子公司老闆馮育屏競速。孰料，張男因車輛失控衝出匝道護欄撞樹慘死。最高法院駁回上訴，全案維持高院更二審判決，依妨害公眾往來安全罪、過失致死罪判處馮男三年六月有期徒刑，全案定讞。

回顧本案，二〇一九年七月六日清晨，馮駕駛BMW Z4前往其在桃園市龜山區經營的電子公司途中，遇上正駕駛奧迪A3前往桃園機場上班的張，兩人於國道競速狂飆，張事故前飆至時速兩百公里，仍無法追上馮男。隨後，原行駛內側車道的馮突切至外側車道，緊隨其後的張因閃避不及，失控攔腰撞上路樹當場慘死，馮則直接駛離現場。

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士林地方法院認馮與張競速且任意變換車道與其死亡有因果關係，依妨害公眾往來危險致人於死罪，判馮四年有期徒刑。高等法院維持原判。上訴後，最高法院認死者生前於國道競速飆車屬自招危險，應不適用公共危險致死罪的加重結果犯，發回更審。

高等法院更一審認定，張、馮於國道「高速競駛、驟然變換車道」已致生往來危險，應為妨害公眾往來安全罪的共同正犯。高院認為，馮突變換車道切入張前方，導致張閃避不及最終死亡，另犯過失致死，依共同犯妨害公眾往來安全罪、過失致死罪併處馮三年六月。案經上訴，最高法院再度撤銷原判決，發回高院更二審，仍判三年六月。全案再上訴後被最高法院駁回，全案定讞。

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