自由日日Shoot》人頭卡搭DMT 境外詐騙變國內來電

刑事局中打前年在彰化破獲 詐騙集團機房，查扣DMT設備。 （記者陳建志翻攝）

DMT可插32張人頭卡 斷線即換卡續騙

刑事局在彰化破獲詐騙集團機房，查扣「數位式移動節費設備（Digital Mobile Trunk，簡稱DMT）」，向上溯源並查出電信門號經銷商冒用移工申辦預付卡門號後，提供「DMT」機房使用，詐團除用人頭門號，更利用此設備節省電信費，主要是將境外打來的訊號重導回台灣行動網路，使民眾誤以為接獲國內來電，降低戒心因而受騙，提醒民眾接獲親友借錢或假檢警電話，務必反向進行查證。

刑事局中部打擊犯罪中心第二隊隊長陳昭谷表示，詐騙集團為了降低被警方查獲的風險，多將發話端設在國外，但如果透過正常的通信管道，民眾接到電話會顯示是境外來電，將會提高戒心，為了降低民眾戒心，因而在國內設立「DMT」話務機房進行轉接。

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陳昭谷指出，詐騙集團會以DMT設備模擬合法通訊節點，將境外詐騙訊號重導回台灣行動網路，讓民眾誤以為接獲國內來電，因而降低戒心進而受騙轉帳，且因都是亂槍打鳥，一天可能要撥打數千通，透過此設備可自動搜尋跟民眾相同的電信公司「網內互打」，節省電信費用。

陳昭谷說明，一台「DMT」約可插八至卅二張人頭SIM卡，詐團利用取得的人頭卡撥打詐騙電話，除製造斷點，降低被警方查獲的風險，若民眾發現遭詐騙並通報165，遭斷話後也可以立刻更換新的人頭卡繼續行騙。

陳昭谷提醒，詐騙集團透過「DMT」撥打詐騙電話，再以「猜猜我是誰」、「假檢警」等方式，假冒親友借錢，提醒民眾若接獲可疑電話，可反向打電話向親友查證，或撥打165反詐騙諮詢專線確認，以免受害。

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