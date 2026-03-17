自由日日Shoot》移工體檢竟被偷辦門號 黑心門號商 賣人頭卡給詐團

刑事局查獲門號經銷商販售人頭卡，查扣申請書等證物。（記者陳建志翻攝）

電信門號經銷商江姓負責人等嫌犯，利用移工體檢時，誘騙移工申辦二家電信門號預付卡，辦好後根本沒交付給移工，或只交付其中一家，再將這些大量偽冒申辦的門號卡，當作人頭卡再轉售詐騙集團犯案使用，造成十九人被騙，警方分五波掃蕩該冒辦門號犯罪集團，逮捕江男等十八名嫌犯，依詐欺罪嫌移送法辦。

警方逮捕江男等18人

刑事警察局中部打擊犯罪中心前年三月，在彰化縣破獲「DMT」（數位式移動節費設備）詐欺話務機房，並查扣DMT設備和數百張電信人頭門號卡，經分析該批人頭門號卡，發現幾乎都是外籍移工所申辦，但移民署專勤隊找上移工，才發現移工也是受害人，查出有無良電信門號經銷商涉嫌利用移工申辦門號預付卡，再販售人頭門號給詐欺集團使用。

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檢警蒐證完成後，分五波分別在高雄市、桃園市、台中市及屏東縣執行搜索及拘提，查獲位於高雄的電信門號經銷商負責人江姓男子（卅四歲）及員工等九人，並循線查獲下游收購及販售的「卡商」九人共十八人到案，查扣手機、電腦、筆電、金融存摺、公司帳冊及大小章、點鈔機、未開通門號預付卡五百張及申請書等證物。

警方查出，江男等人趁移工剛抵台進行體檢時，在體檢處旁擺攤，藉由移工有通話需求，以及言語不通的機會，現場半騙半推銷辦門號預付卡，取得移工證件後，卻暗中讓移工同時申辦二家電信門號預付卡，但最後未交付或僅交付其中一家門號卡，以此手法偽冒申辦大量門號卡，再出售給詐團使用。

亂槍打鳥詐19人 得手逾千萬

警方查出，江男取得大量偽冒申辦的門號卡後，以每張約一千五百元轉賣予下游收購及販售「卡商」，「卡商」再以每張約二千五百元賣給詐欺集團，並提供「DMT」詐欺話務機房使用，以「猜猜我是誰」等手法亂槍打鳥，被害民眾共十九人，詐騙金額達新台幣一千多萬元，全案訊後依詐欺罪嫌移送法辦。

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