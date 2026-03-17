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    首頁 > 社會

    「身分證遭冒用 須交提款卡協助辦案」 誤信假檢警電話 貴婦痛失1863萬

    2026/03/17 05:30 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹陳姓貴婦誤信假檢警電話，遭詐走1863萬元，擔任詐團收取提款卡角色的男子嚴志偉，被新竹地院依三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪判刑三年。（資料照）

    新竹陳姓貴婦誤信假檢警電話，遭詐走1863萬元，擔任詐團收取提款卡角色的男子嚴志偉，被新竹地院依三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪判刑三年。（資料照）

    一通假檢警電話，讓新竹貴婦痛失一八六三萬！

    新竹陳姓貴婦接獲假檢警電話，騙她身分證遭人盜用，需把提款卡交給檢方協助辦案，陳女信以為真，在家門口把提款卡交給冒稱檢察官派遣專員的嚴男，結果存款一八六三萬九千元全遭盜領一空！

    新竹地院法官調查，男子嚴志偉前年五月加入詐團擔任收取提款卡角色（俗稱「收簿手」），約定每次收簿可獲兩千元報酬。

    家門口交出卡片 存款遭盜領一空

    詐團前年四月佯裝刑警隊長及檢察官，打電話給新竹陳女，謊稱她身分證遭盜用，須交付提款卡以協助辦案，陳女信以為真，在住家將提款卡交給假扮成檢察官派遣專員的嚴男，嚴男則將偽造的「台南地方法院請求暫緩執行凍結令申請書」、「台南地方法院公證本票」等假公文交給陳女以取信於她。

    嚴男取得提款卡後，依詐團指示放置在桃園市中原文創園區廁所內，再由詐團成員拿走。

    事後警方比對偽造的台南地院請求暫緩執行凍結令申請書上指紋，確認嚴男身分。而陳女遭詐騙所交付的提款卡戶頭，被詐團全部領光存款，高達一八六三萬九千元。

    嚴姓收簿手賺兩千報酬 判關三年

    法官審酌嚴男正值年輕力壯，不用正當途徑獲取所需，反加入詐欺集團擔任收簿手，假冒公務員以詐術騙取民眾財物，觸犯詐欺取財、行使偽造公文書、洗錢等犯行以獲取不法利益，嚴重侵害他人財產，嚴重危害社會信賴關係與治安，最後依三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪判刑三年。

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