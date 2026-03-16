誘少女上床還拍爬行裸片 惡男判4年3月

保護兒少建議

新竹男子李育慶帶十三歲少女小美（化名）前往摩鐵發生性行為，更變本加厲拍攝私密影片，甚至帶到公園拍小美全裸跪地爬行，知道她另約他人，又拿衣架打得她遍體鱗傷，新竹地院依兒童及少年性剝削防制條例等罪判李男四年三月有期徒刑。

法官調查，李男去年二月透過交友軟體結識十三歲少女小美後不久，即多次帶往摩鐵激戰。事後李男變本加厲，以手機拍攝激戰過程，除了摩鐵外，還在南寮漁港附近某公園廁所外拍，甚至拍攝小美全身裸露、跪地爬行影片。

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李男又因發現小美私下答應他人邀約，竟在其住處激戰後，持衣架毆打小美，將她打得遍體鱗傷。另李男要小美在家拿手機開啟鏡頭，裸露隱私部位給他看，在視訊裸聊過程中還錄影擷圖。

法官審酌李男犯後雖達成調解答應給付六十萬元賠償金，然犯案時係已屆滿廿歲成年人，僅為圖滿足個人色慾，明知小美年僅十三歲，年幼識淺，性自主決定權與判斷能力均未臻成熟，竟多次性交、猥褻，並於性交或視訊裸聊過程中拍攝、製造多部少女裸露身體及性影像，甚且在公共場所拍攝小美全身赤裸、跪地爬行，所為嚴重損害少女身心健康，對其日後人格健全養成影響甚鉅，且使少女陷於性影像遭流傳散播、長期受持有其性影像者脅制風險，不宜輕縱，最後依兒童及少年性剝削防制條例等罪判刑四年三月。

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