假名人贈書騙投資養老院 詐婦1200萬

名人贈書詐騙手法

刑事局：張忠謀與台積電未辦贈書投資活動 別再被騙了

詐騙集團又利用社群平台投放「名人贈書」廣告作為誘餌，將民眾引導至虛假投資騙局！北部一名退休吳姓老婦於臉書點擊免費領取台積電創辦人張忠謀自傳的廣告，加入對方LINE帳號後，被對方以投資「新建養老院」計畫為由，誘騙下載假投資APP並多次面交鉅款，老婦最終因無法提領獲利且對方失聯才驚覺受騙，慘遭騙走新台幣一二〇〇萬餘元。

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誘下載假APP 面交鉅款

警方調查，七十八歲吳姓婦人是在臉書看到贈書廣告，點擊後與名為「C.思琪」的LINE帳號聯繫並留下寄件地址，雖然對方後續未寄出書籍，卻在去年十一月底突然傳送投資訊息，宣稱有一項新建養老院計畫，並積極慫恿她參與投資，還以保證獲利、穩賺不賠等話術，指示老婦下載名為「FLINK」的假投資應用程式，要求她以面交交付投資款項。

詐團拿到現金後，向老婦誆稱已將款項儲值至該應用程式的投資帳戶內，並指示她在特定時間進行股票買賣，當老婦看見帳面獲利達到預期，準備提領現金時，卻發現系統根本無法出金，甚至應用程式還強制關閉，一直與她聯繫的人也消失不見，老婦這才恍然大悟落入詐騙圈套，畢生積蓄化為烏有。

刑事局多次澄清，張忠謀先生及台積電官方皆已公開聲明，從未透過社群平台舉辦任何贈書或投資活動，呼籲凡是遇到強調保證獲利、要求面交儲值或引導下載非官方管道應用程式的情況，均為常見詐騙手法，務必提高警覺。

165導入AI客服即時諮詢

刑事局表示，為因應快速演變的詐騙模式，目前「一六五打詐儀錶板」已導入AI智能客服小幫手，能提供即時互動諮詢，並可依民眾描述情境、辨識風險及判斷網站真偽，民眾若有疑慮可撥打一六五反詐騙專線與一一〇報案，以免財物受損。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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