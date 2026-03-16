父憶兒最後通話「姚男再來亂就報警」

台南北區西門路四段發生命案，涉嫌行凶的姚姓男子被警方移送法辦。 （民眾提供）

在台南北區一家百貨公司打工的二十二歲黃姓男大學生，遭姚姓同性伴侶質疑傳染性病，黃男雖否認此事，十四晚間卻遭姚持水果刀刺殺多刀傷重不治。昨午檢警相驗黃男遺體時，黃父傷心地說，知道黃、姚兩男是好朋友，但兒子沒有同性戀傾向，不認為是同性伴侶關係，兒子也未傳染性病給姚男。

黃父：兒沒有同性戀傾向

黃父表示，兒子黃男原是台南一所大學學生，平日沒課時會外出打工賺自己的學費與零用錢，相當乖巧，兒子身高有一八〇公分，也在社區的廟裡練宋江陣與武術，約在一年多前認識從事美髮美容業的姚男，姚曾到家裡一、二次，他覺得姚男怪怪的、心術不正，就勸兒子不要跟姚男往來、逐漸疏遠對方。

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黃父說，十四日週六中午，姚男再到他家找兒子，他出面應門並對姚男說「兒子外出打工不在家，而且已不想交你這朋友了，你怎麼還來找他？家人也反對你們再當朋友」姚男臉上就顯露不高興的表情反應，感覺姚有怨氣、想報復。

黃父一度講到聲淚俱下、痛哭失聲，他指出，十四日中午姚男離開他家後，他與兒子聯絡，兒子回說「如果下次姚男再來亂，就報警處理，請父親不要再理姚」當天下午之後，他在家裡工作，直到晚間接到電話通知說兒子被殺。

兒高大 質疑瘦小姚男非一人犯案

黃父說，兒子身材高大，姚男身形瘦小，姚怎麼打得過兒子？但看到兒子致命傷與臟器外露、氣管遭割斷，傷勢這麼嚴重，不相信兒子的死是姚男一人獨自所為，要求檢警查明命案真相。

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