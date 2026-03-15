低空強風 人傘捲一圈 飛行傘玩家 墜地亡

屏縣傳飛行傘墜落。（屏東縣消防局提供）

屏東縣三地門鄉賽嘉飛行場降落場昨天驚傳飛行傘墜落，屏縣消防局據報緊急前往救援，駕傘的戴姓男子受傷，無生命徵象，送醫急救仍不治。據了解，有現場民眾目擊，事發時突出現一陣強風，飛行傘被這股陣風吹到，瞬間在空中捲一圈後直接墜地，確切出事原因有待調查。

三地門合法場地

飛二個多小時出事

屏東縣消防局昨天下午二時五十分許接獲民眾報案，指三地門鄉賽嘉飛行場降落場附近有一人操作無動力飛行傘時，從十公尺高處墜落，立即出動人車前往搶救，到達現場時發現一名男性受傷，無呼吸心跳，急救後送往屏東榮總龍泉分院，於下午五時三十分宣告不治。

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死者是來自台中市的五十二歲戴姓飛行傘玩家，領有中高級飛行傘駕駛證照。據賽嘉飛行場表示，該員屬個人玩家，飛行前依程序檢查有證照、有保險、傘具也都正常，起飛時間為昨天中午十二點左右，天氣狀況正常，飛行約二個多小時後傳出事故。

現場附近民眾目擊指稱，該飛行傘於下降過程中，疑似在低空遇到一陣強風，連人帶傘在空中捲一圈後摔落地面，墜地後又被風拖行了約十公尺；里港警分局指出，本案未波及其他人車，將進行後續調查。

屏東縣政府體育發展中心表示，全案後續將依屏東縣無動力飛行運動管理自治條例規定，召開飛安委員會進行調查，並依照調查結果作成報告公布。

當地去年四月四日下午，也發生過飛行傘意外，五十五歲高雄市男子駕飛行傘時，遇強風不慎勾到樹枝，連人帶傘卡在十公尺高的半空中，消防人員架繩索協助脫困，驚險救援過程歷經二小時，受困者幸運未受傷。

位於三地門鄉的賽嘉飛行場，因上升氣流極佳且穩定，受到玩家喜愛，屏東縣政府二〇一七年十月起實施「屏東縣無動力飛行運動管理自治條例」，隨後發出第一張場證，讓賽嘉飛行場成為全國第一個取得官方認證核可的合法飛行遊憩場域。

三地門鄉賽嘉飛行場降落場昨傳飛行傘墜落，消防救護人員趕往搶救。（屏東縣消防局提供）

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