只盼李團長服刑贖罪／豐原5口命案 獨活女婿拒和解

涉嫌詐騙豐原王家導致一家5口走上絕路的「李團長」李惠雯（右）。（資料照）

導致台中豐原王姓一家五口走上絕路的詐欺案，台中地院前天安排被告「李團長」李惠雯與多名被害人及家屬調解，現場僅有一名被害人因住南部，考量往返法院奔波而同意調解，其餘受害者及家屬均未簽字，尤其王家二女兒的軍職丈夫透過律師明確表示「不願談和解」，他只盼李女在獄中服刑贖罪。

王家女婿說，和解對王家五條人命不公平，希望李女與共犯都能被重懲，相信司法可以還王家與受害者應有的公道。王家女婿也透過市議員謝志忠轉達，若要談和解，第一個要件就是誠心認錯，完整交代犯罪過程，供出背後共犯結構，讓所有涉案者都接受法律制裁，這樣才對得起五條寶貴生命；謝表示，王家女婿是善良的人，事發至今始終沒有口出惡言，但他始終堅守一個底限，就是一家五口的生命不能就這樣白白失去。

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四十五歲李惠雯以「團購投資」與「刷卡購買黃金抽佣金」等話術吸引投資，對外宣稱每月可穩定獲利十％，實際卻是典型龐氏騙局，王家姊妹與母親先後投入資金，前後被詐騙約七五二萬元，若連同其他七名被害人，總詐騙金額高達一五三六萬元。

隨著資金被挪用、債務壓力與催討款項不斷加劇，王家人最終不堪精神壓力走上絕路，案件曝光後震撼社會，李女被依違反銀行法、詐欺及恐嚇等罪嫌起訴，具體求處十五年以上徒刑。由於李女過去曾規避檢警偵查，有串證、滅證風險，法官裁定自二月十四日起續押兩個月。

中院前天安排調解，多數被害人對李女並不諒解，王家女婿委任律師林瓊嘉擔任告訴代理人，林於前次開庭時已向法院表達立場，認為此案造成一家五口喪命的悲劇難以彌補，不願以金錢和解結案，盼法院依檢方建議判處李女十五年以上重刑，讓她用長期服刑為自己的行為付出代價。

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