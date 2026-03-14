調查官淪詐團收簿手辯誤入 法官斥：小學生都知道不能做

時任調查局高雄市調查處調查官劉晉庭。（民眾提供）

曾身為打擊犯罪第一線的調查官，卻淪為詐騙集團收簿手！台中地院昨天開庭審理此案，時任調查局高雄市調查處調查官劉晉庭（三十四歲，見圖，民眾提供），面對審判長吳孟潔的詢問，指稱因投資虛擬貨幣失利、背負百萬元貸款，才在網路找打工賺外快，未料誤入詐團陷阱；吳當庭直言：「我到國小做法治宣導，小學生都知道不能當收簿手，你身為調查官會不知道嗎？」一句話讓庭上氣氛瞬間凝結。

34歲劉晉庭 自毀前程

隨後劉晉庭在庭上情緒潰堤，承認「不夠謹慎」，甚至當庭落淚，希望法官能從輕量刑；吳聽完後忍不住感嘆：「真的很可惜，國家培養一個警察、調查官多麼不容易。」

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此案源於前年七月，一名求職者在網路找工作時被要求先寄出提款卡，察覺異狀後報警，警方研判背後有詐騙集團操控，讓被害人佯裝配合，暗中監控物流流程，很快發現劉晉庭在詐團指示下，於同年七月十四日到台中西屯區一間超商與「空軍一號」貨運站領取、寄送包裹，包裹內裝有五張被害人的提款卡與信用卡。

警方調閱監視器畫面後鎖定劉的行蹤，發現他依照指示在不同地點取貨、轉寄，隨即將他逮捕。劉辯稱只是「幫朋友領貨打工」，每次報酬一千五百元，兩趟共拿到四千九百元補貼費，並不知情涉及詐騙；檢方未採信此說法，去年六月依加重詐欺等罪將他起訴。

昨天庭審過程中，法官逐一檢視對話紀錄，劉在寄件後曾詢問上游「包裹裡是什麼？」對方回覆「客戶重要資料」，當他再追問為何接到警方電話時，對方立刻封鎖帳號；法官質疑，若真是正常寄件，何必透過中間人？這不是詐團為了斷點設計的手法嗎？

此外，劉晉庭受訓期間曾上過經濟犯罪相關課程，甚至負責緝毒業務，對犯罪模式理應有所了解，法官因此直言：「一般外送一趟僅賺數十元，但領包裹就能拿一千五百元，難道不覺得奇怪嗎？」全案將擇期宣判。

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