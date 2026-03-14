花5個月解凍130萬 還受害人／行員、法官與刑警 聯手追洗錢路徑

台灣銀行基隆分行高級襄理柳金鳳常搶先啟動聯防機制，凍結可疑帳戶，助警方逮到車手與人頭戶，多次獲警方頒獎表揚。（記者林嘉東攝）

詐騙集團利用人頭帳戶層層轉帳洗錢，很多被害人根本不知道錢被洗到何處，幾乎不抱能夠追回的希望。台灣銀行基隆分行高級襄理柳金鳳為了發還一筆被凍結三年多的詐款，函文求助基隆地法院法官施添寶，施法官獲知後深感若不找出真正的被害人，判刑再重也無法彌補被害人的損失，罕見發動職權，指揮警方從複雜的金流中追出彰化等地共五名被害人，將凍結在警示帳戶三年的一百卅萬元被害人財損發還。

熱心行員機警阻詐

再求助法官讓錢回歸

柳金鳳三年前發現一名客戶帳戶出現異常交易，錢一進戶頭馬上轉出去，十分可疑，見無人報案，報警啟動銀行阻斷詐騙金流「四十八小時連防機制」，將該帳戶列為警示帳戶，成功凍結一百卅萬元詐款。

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由於柳金鳳常搶先啟動聯防機制，凍結可疑帳戶，助警方逮到車手與人頭戶，多次獲警方頒獎表揚，因而常到法院作證說明阻詐的經過，結識同樣對打詐充滿熱忱的法官施添寶；柳去年二月間函文給施添寶表示，她手上有一筆三年前被她凍結的一百卅萬元詐款，已經走完司法程序判刑確定，希望施法官能幫忙查出被害人，讓這筆錢回到主人手中。

施添寶獲知深感，若不找出一百卅萬元真正的被害人，判詐欺被告刑度再重也無法彌補被害人的損失，職權指揮基隆市警二分局偵查隊小隊長陳剴業、偵查佐蔡承恩協助，經過五個月抽絲剝繭、分析詐騙集團的洗錢路徑發現，詐團利用四個人頭戶轉帳，最後過濾出陳姓女子在內共五名分別住在彰化、台中、桃園、新竹與台北等地的被害人，將一百卅萬元依匯款時間與金額，發還給被害人。

３年後追回錢 受害人不敢置信

陳女接到警方通知時，一度不敢置信，因為她被騙後，根本不知道自己的錢被洗到哪個人頭戶，早已不抱追回的希望，「沒想到銀行行員與法官竟然比我還積極」。

柳金鳳受訪時表示，施法官人非常好，不只幫她找到一百卅萬元主人，前年十一月被她凍結的一百廿餘萬元詐款，也是施法官指揮警方找到二名被害人，把凍結年餘的詐款發還給被害人，讓被害人感激不已，真的是一位體察民心的好法官。

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