法界建議：專案成立詐款清理小組

政府近年傾全力打詐，詐欺集團人頭帳戶遭警示凍結、來不及領走的贓款尚有數十億元，因處理人力有限，加上銀行無權限清查跨行金流，這些被害人的失款「看得到、拿不回」，形同呆帳。（資料照）

被害人被騙走的錢凍結在警示帳戶內，為什麼領不回來？第一線辦案人員透露，遭凍結在銀行的詐騙贓款，因警方投入大量人力查警示帳戶金流，追詐團幕後集團成員、首腦，加上銀行端無權限查可疑帳戶金流，彼此間又無法資訊交流，導致警示帳戶內的數十億元，被卡住動彈不得；執法人員因此建議，可專案成立「詐款清理小組」，以及優化銀行即時資訊共享機制，以解決此問題。

優化銀行即時資訊共享機制

檢警人士表示，目前全國警方處理海量的詐騙新案，已是疲於奔命，且打詐重心都放在「溯源追查」以期瓦解詐團組織上游，根本無餘力；此外，挖掘潛在被害人亦屬警方近年來的重要工作。

請繼續往下閱讀...

辦案人員分析，現行運作流程，若警示帳戶內款項列為犯罪不法所得，須走完冗長司法程序由地檢署發還；若在偵查階段，經警方分析層轉金流後，確定為被害人所有，則可以依照詐欺犯罪危害防制條例等相關規定，直接發還給被害人。

但以台銀高襄柳金鳳求助法官施添寶的案件來看，該筆一百三十萬元贓款，是被扣在「第四層」人頭帳戶，雖及時圈存，但因銀行無權跨行查證金流，須等警方逐一核對每筆匯款流向後，確定哪一筆是被害人所有才能發還，導致卡在銀行多年。

檢警人士認為，解決策略之一是「資訊同步」，可由金管會與法務部訂定明確規範，讓各銀行間透過資訊互通，釐清警示帳戶的層轉態樣。以上述案件來說，可對第一間（第一層）與第四間（第四層）銀行授權，讓彼此資訊可以互通，一旦警方查證確認資金源自被害人，且該帳戶內餘額可證明為該被害人因受詐騙而匯款時，銀行有權可將第四層款項直接發還第一層，打通銀行間的資訊壁壘；此外，若有多個被害人匯款至同一警示帳戶時，主管機關亦可訂出相關程序，逐一進行返還。

檢警人士建議成立專案性質的「詐款清理小組」，專責處理警示帳戶內的金流釐清，唯有從制度面解決權限與人力不足的結構性問題，才能讓民眾遭到詐騙的血汗錢，即早回到被害人的口袋。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法