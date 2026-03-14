詐款凍在銀行領不回 被害人數十億的錢形同呆帳

政府近年傾全力打詐，詐欺集團人頭帳戶遭警示凍結、來不及領走的贓款尚有數十億元，因處理人力有限，加上銀行無權限清查跨行金流，這些被害人的失款「看得到、拿不回」，形同呆帳。（資料照）

政府近年傾全力打詐，至去年十一月，詐欺受理案件數已降至一萬三千多件，減少二成六，財損更由每月台幣一二六億多元降至五十九億多元，減幅達五成三，源頭治理成效逐步顯現。但詐欺集團人頭帳戶遭警示凍結、來不及領走的贓款尚有數十億元，卻出現卡關問題，因處理人力有限，加上銀行無權限清查跨行金流，這些被害人的失款「看得到、拿不回」，形同令人心酸的呆帳。

多層次洗錢 清查異常繁瑣

溯源打詐 檢警無餘力追明細

檢警辦案人員無奈指出，雖然「詐欺犯罪危害防制條例」第十一條已明定，金融機構若發現警示帳戶內有被害人匯入的款項未經提領，得依檢警通知進行發還。但在實務操作上，詐騙集團為了規避追緝，發展出極其複雜的「多層次洗錢」模式，利用大量人頭帳戶層層轉帳，金流往往延伸至第三層、第四層甚至更多，導致清查每筆款項的金流異常繁瑣。

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「如果錢還在第一層，發還機率很高，一旦進到深層，就是惡夢的開始」辦案人員表示，被害人若在匯款沒多久，詐團來不及轉到第二層人頭帳戶，可以明確查出被害人匯款的時間點，確定沒被車手提領走，就可以發還給被害人，但很多被害人發現被騙時，被詐騙的款項已經轉匯至第三層，甚至到第四層人頭帳戶；警方若扣到第四層的人頭帳戶，發現裡面有錢，會調出帳戶內每筆匯款交易明細，逐層往回查金流，釐清每一筆匯款是從哪個銀行的戶頭匯入，再逐層往第三層、第二層往回查，釐清哪一筆是被害人的、或是來自另一個人頭帳戶。

由於人頭帳戶內的詐款，來自全台各地，每個人頭帳戶有多達數十筆匯款紀錄，匯進、匯出或提領的款項又多，有的詐團為設斷點，又轉到其他人頭公司帳戶內，查金流相當繁瑣，僅查出五個被害人，就可能花了好幾個月的時間，如果被害人更多，耗費時間更長。

銀行缺橫向聯繫 只能被動等判決

銀行端同樣面臨同樣困境，一名行員坦言，目前各銀行無權直接清查跨行的金流明細，若要追溯一筆款項來源，必須透過繁瑣公文往返於不同銀行與警察單位之間。由於目前缺乏完整的橫向聯繫與資訊共享系統，即便款項獲凍結，也常因無法對標受害者身分，被迫卡在帳戶中等待遙遙無期的法律判決，成為銀行帳上的巨額呆帳。

檢警表示，目前全國檢警的打詐重心放在「溯源追查」，試圖瓦解詐團組織上游，根本無餘力逐筆分析警示帳戶匯款紀錄，釐清哪一筆錢是屬於哪位被害人，導致原本該還給民眾的血汗錢，只能躺在銀行的警示帳戶內。

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