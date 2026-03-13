警攻堅丟震撼彈逮通緝犯 起出槍毒

特警破門攻堅，逮通緝犯。（警方提供）

台中市北屯區十一日上演驚險攻堅行動，警方鎖定一名藏匿租住處的郭姓槍砲案通緝犯，會同特勤警力破門攻堅時，發現郭躲在臥室內與警方僵持且有駁火意圖，當機立斷投擲震撼彈，在一聲巨響煙霧瀰漫中衝入房內將人制伏，並起出改造手槍、子彈及大量毒品，全案詢後依法移送偵辦並解送歸案。

台中市第三分局偵查隊近日接獲情資，四十三歲郭姓男子因涉槍砲案遭判刑五年六月確定，但未依通知入監服刑，去年十二月底遭台中地檢署發布通緝，專案小組追查後發現，郭藏匿在北屯區一處租屋處，且疑似持有槍械，具有高度危險性，隨即與保安警察大隊特勤中隊研議攻堅計畫。

經查，郭男本身染有毒癮，為籌措跑路費用，竟鋌而走險販售毒品，且擔心交易時遭「黑吃黑」擁槍自重，專案人員確認行蹤後，十一日上午集結警力展開查緝，當特勤警力破門進入屋內時，郭男躲在臥室內與警方對峙，情勢一度緊張，警方唯恐發生駁火危險，當機立斷丟出震撼彈壓制。

此時瞬間巨響伴隨煙霧充滿室內，特警趁機衝入臥室，迅速將郭男壓制在地並上銬逮捕，隨後在屋內查獲改造手槍兩把及子彈十六顆，並起出安非他命、依托咪酯、卡西酮與毒品咖啡包等大量毒品及分裝器具，另查扣販毒所得兩萬多元，全案詢後依槍砲及毒品等罪嫌移送台中地檢署偵辦，將持續向上追查毒品來源。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

