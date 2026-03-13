翁茂鍾炒股案 最高檢再提非常上訴

翁茂鍾炒股案，最高檢仍認判決嚴重違背法令、有統一法律適用必要，再提非常上訴。圖為富商翁茂鍾。（資料照）

捲入炒作應華公司股票案的富商翁茂鍾，獲利約一．四億元，一、二審認定操縱股價罪成立，判刑八年；更一審改認僅構成違反商業會計法，對操縱股價部分不另為無罪諭知，全案確定。最高檢察署檢察總長邢泰釗提起非常上訴遭駁回後，仍認判決嚴重違背法令、有統一法律適用必要，昨再向最高法院提起非常上訴。

台中地方法院一審認定翁茂鍾、王嘉賓、蔡漢凱三人共犯操縱股價罪，犯罪所得逾一億元，分別判刑八年、七年二月及九年；二審維持有罪，但沒收部分略調整。案件上訴最高法院後，因對犯罪所得是否達一億元以上存疑，撤銷原判並發回更審；台中高分院更一審改認三人僅違反商業會計法，操縱股價部分不另為無罪諭知，全案確定。

最高檢察署檢察總長於二〇二三年七月提起非常上訴，二〇二四年十二月遭駁回。但最高檢認為，更一審判決嚴重違反法令、逾越發回範圍，且涉及操縱股價主觀要件認定的法律見解存在歧異，因此再提起非常上訴。

最高檢指出，更一審認定翁茂鍾因資金短缺，委託他人以一定底價出售股票並支付高額佣金，但又認定其無操縱股價意圖，判決理由前後矛盾；而翁未透過自由市場出售股票，卻支付逾八七五萬元委託他人操作，客觀上仍可能干預股價，但判決未採此認定，違反經驗法則與論理法則。

最高檢認為，判決使翁茂鍾免於操縱股價重罪，僅受輕刑處分，且前後理由互有矛盾，已引發司法公正性質疑。反觀翁茂鍾過去曾以類似手法炒作股票，法院依操縱股價罪判決確定，但本案出現截然不同結果，凸顯法律適用與主觀要件認定存在歧異。

因此，最高檢再次依刑事訴訟法規定向最高法院提起非常上訴，以釐清法律適用並統一見解。

