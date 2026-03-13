為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    偽蓋污水廠印章詐企業185萬／濫倒千噸廢油水肥 大江負責人求刑10年

    2026/03/13 05:30 記者吳昇儒／台北報導
    大江衛生工程有限公司涉將水肥違法傾倒至污 水下水道，遭民眾檢舉。 （資料照）

    台北市環保業者「大江衛生工程有限公司」受託收取SOGO百貨等單位的廢油及水肥後，卻未依規定排棄，反而違法濫倒逾千噸廢油及水肥至垃圾車、排水溝等處，不法所得超過一八五萬元。台北地檢昨日偵結，認定公司實質負責人及登記負責人陳世富、陳彥彰父子與媳婦游瑛桂，涉犯廢棄物清理法等罪，分別求刑四到十年不等徒刑。

    檢警調查，大江公司原領有丙級廢棄物清除許可證，依規定向業主抽取水肥後，應運至合法水肥處理場投肥處理，卻因實際負責人陳世富於二〇一〇年間，將水肥車內糞尿傾倒入某社區地下污水處理口，導致社區瀰漫糞尿臭味，被民眾拍下檢舉，證照被廢止。

    大江清除許可證被廢止

    但陳世富實質掌控的第一工程行卻於同年取得水肥及糞尿清理許可、二〇二五年取得廢油混合物清理許可，公司由兒子掛名負責人。

    大江公司於二〇一〇年間與台塑汽車貨運公司簽約，負責該公司二〇一〇年至二〇二三年間的水肥清運。另於同年十一月起，也負責明志科大水肥及廢油清理。

    坑騙台塑、SOGO等業者

    父子二人抽取台塑公司九四八．四五噸水肥後，未清運至合格的水肥處理場違法傾倒或運至不收外縣市水肥的台北市污水處理廠的迪化廠，並向台塑公司詐取清理費一三六萬六一三八元。而抽取明志科大的廢油後，竟將油水運至校內廢水槽排放，並把油漬瀝乾，裝袋丟棄到一般垃圾車。

    此外，陳姓父子二人，也受託收取SOGO百貨廢油及水肥時，竟以相同手法，將油漬瀝乾後裝袋丟至一般垃圾車，事後更向SOGO百貨詐取四十九萬五千元。

    期間，再由陳世富或媳婦游瑛桂偽造蓋有迪化廠印章的不實清除紀錄表，並將部分違規水肥排放到該廠處理，共向受託的公司請款詐取逾一八五萬元。

    檢察官偵訊後認為，三人行為已涉犯加重詐欺、偽造文書罪及違反廢棄物清理法，將大江公司、負責人陳世富及兒子陳彥彰、媳婦游瑛桂三人起訴，並對大江公司求處罰三百萬元；另對陳世富、陳彥彰父子二人各求刑十年、八年、游女四年。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

