防三角詐騙》賣家核對匯款、收件人 買家選貨到付款

買演唱會門票收到白紙 （AI示意圖）

三十三歲黃姓男子利用臉書一人分飾九角大玩「三角詐騙」，有受害人跟他買演唱會門票卻只收到一張白紙，黃男近日遭高雄地檢署起訴。檢警指出，這類詐騙核心在於利用資訊不對稱，讓詐騙者不花一毛錢就能「買空賣空」，造成買家匯款後收到白紙，無辜賣家則因收到贓款導致帳戶遭凍結。警方提醒民眾網購應善用第三方支付及貨到付款，並核對匯款人與收件人身分，避免落入三方陷阱。

檢警解析「三角詐騙」的手法，通常分為兩端進行。詐騙者會先向真實賣家佯稱要購買高價商品（如手機、點數），藉此索取對方的金融帳戶；隨後，詐騙者再化名在社團貼出低於市價的熱門商品吸引真實買家，並要求買家將貨款匯入該名真實賣家的帳戶。賣家見到款項入帳，誤以為是詐騙者所付，便寄出商品，詐騙者取得貨物後隨即轉售獲利，而真正出錢的買家卻只收到一張白紙，最終買家報警導致賣家帳戶被列為警示。

針對此類陷阱，警方分析有三大關鍵特徵。首先是異常的支付要求，對方可能會要求將款項匯入非本人名下的帳戶，或是提供超商代碼繳費；其次是低於市價的誘餌，詐騙者常以急售、清倉為名，開出明顯不合理的高CP值條件吸引上鉤；最後是身分反覆變換，交易過程中的聯絡人、匯款人與收件人姓名往往無法對齊。

檢警籲用延後撥款的正規第三方支付

防範三角詐騙？檢警建議，最重要的是使用有「延後撥款」功能的正規第三方支付平台交易，避免在臉書等非實名社群私下匯款。賣家在提供帳號時，可要求買家在匯款備註欄寫下購買品名或特定代碼，若備註內容與交易不符應拒絕出貨。此外，賣家出貨前務必確認「匯款人」與「收件人」姓名是否一致。買家則盡可能要求「貨到付款」，避免「匯款後收不到貨」，即便收到白紙，在超商取貨現場若發現包裹異常輕、薄，拒絕付款即可止損。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

