為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    黑幫詐團賣紙上塔位 撈4千萬 3/15委日大戰 重頭戲

    2026/03/13 05:30 記者許國楨、鮑建信／綜合報導
    有天道盟同心會背景的李政緯等人，涉嫌推銷不存在的「紙上塔位」，詐得4千多萬元，警方查扣的塔位假憑證。（警方提供）

    有天道盟同心會背景的李政緯等人，涉嫌推銷不存在的「紙上塔位」，詐得4千多萬元，警方查扣的塔位假憑證。（警方提供）

    刑事局智慧財產權偵查大隊破獲靈骨塔詐騙集團。有天道盟同心會背景的三十二歲首腦李政緯等十二人，涉嫌推銷不存在的「紙上塔位」，「買空賣空」詐騙高齡長者，再以各種名目「剝兩層皮」二次收費詐得四千多萬元，全案經檢警偵辦後，李嫌等五人被羈押，橋頭地檢署也在近日偵結起訴。

    一長者砸2千萬 只拿到假憑證

    經查，李嫌吸收多名共犯，成立公司鎖定年長族群推銷靈骨塔位，聲稱投資或提前購買塔位可保值，價格從四十萬元到一百二十萬元不等，並附上一紙看似正式的塔位憑證及照片，讓不少被害人誤以為購得合法塔位。

    該集團其實採「買空賣空」手法，塔位根本不存在，等被害人付款後，又進一步以「保管費」、「節稅規劃」等理由再度要求匯款二次詐騙，其中高雄蔡姓男子花一百二十萬元購買想看塔位，卻屢次被以施工、整修等理由拖延，最後拿著塔位憑證報案，還有一名長者砸兩千萬老本買八十個塔位也遭詐。

    警逮首腦李政緯等12人 5收押

    檢警偵辦，拘提李嫌等十二人到案，查扣現金一三七萬元、BMW與賓士各一輛，以及買賣契約書、納骨塔登記表、客戶資料、教戰手冊、手機、筆電、存摺與金融卡等證物。

    警方指出，該詐團犯案時間長達四年，至少已有十多人受害，總詐騙金額超過四千萬元，全案依組織犯罪防制條例、詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送偵辦，也呼籲民眾購買靈骨塔位或相關商品務必實地查證，避免落入詐騙陷阱。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播