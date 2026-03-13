黑幫詐團賣紙上塔位 撈4千萬 3/15委日大戰 重頭戲

有天道盟同心會背景的李政緯等人，涉嫌推銷不存在的「紙上塔位」，詐得4千多萬元，警方查扣的塔位假憑證。（警方提供）

刑事局智慧財產權偵查大隊破獲靈骨塔詐騙集團。有天道盟同心會背景的三十二歲首腦李政緯等十二人，涉嫌推銷不存在的「紙上塔位」，「買空賣空」詐騙高齡長者，再以各種名目「剝兩層皮」二次收費詐得四千多萬元，全案經檢警偵辦後，李嫌等五人被羈押，橋頭地檢署也在近日偵結起訴。

一長者砸2千萬 只拿到假憑證

經查，李嫌吸收多名共犯，成立公司鎖定年長族群推銷靈骨塔位，聲稱投資或提前購買塔位可保值，價格從四十萬元到一百二十萬元不等，並附上一紙看似正式的塔位憑證及照片，讓不少被害人誤以為購得合法塔位。

該集團其實採「買空賣空」手法，塔位根本不存在，等被害人付款後，又進一步以「保管費」、「節稅規劃」等理由再度要求匯款二次詐騙，其中高雄蔡姓男子花一百二十萬元購買想看塔位，卻屢次被以施工、整修等理由拖延，最後拿著塔位憑證報案，還有一名長者砸兩千萬老本買八十個塔位也遭詐。

警逮首腦李政緯等12人 5收押

檢警偵辦，拘提李嫌等十二人到案，查扣現金一三七萬元、BMW與賓士各一輛，以及買賣契約書、納骨塔登記表、客戶資料、教戰手冊、手機、筆電、存摺與金融卡等證物。

警方指出，該詐團犯案時間長達四年，至少已有十多人受害，總詐騙金額超過四千萬元，全案依組織犯罪防制條例、詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送偵辦，也呼籲民眾購買靈骨塔位或相關商品務必實地查證，避免落入詐騙陷阱。

