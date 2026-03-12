永康火燒8連棟／機車行老闆救開刀病妻 雙亡

消防隊全力搶救，控制火勢後，入內搜救。（記者吳俊鋒攝）

台南市永康區二王路昨天晚間發生火警，現場為連棟的鐵皮厝，因延燒迅速，共有八間受災，消防隊控制火勢後，入內搜尋，陸續發現機車行夫婦逃生不及，命喪火窟。死者為四十六歲的陳姓老闆以及四十九歲呂姓老闆娘，起火原因正由警方調查中。

叫醒外籍看護

找不到輪椅救人

受僱的外籍看護哽咽指出，當時正在睡覺，突然被叫醒，才知道屋裡已經著火了，機車行老闆希望她幫忙將開刀後臥床的老闆娘拉出去，但現場火勢很大，又找不到輪椅，一陣混亂，最後老闆也沒有逃出來。

南市消防局昨晚間六點十九分受理報案，永康區二王的一層樓建物發生火警，有人受困，陸續派遣廿五車、五十四員，以及一架無人機趕往搶救。火場為機車行，爆炸聲不斷，也波及七間鐵皮厝，烈焰一直竄出，濃煙密布，消防隊全力搶救；而對面的幼兒園也趕緊完成小朋友疏散。

消防隊員控制火勢後進入搜救，不久在門口附近先發現一名男性，但已無生命跡象。火勢完全撲滅後，消防隊繼續搜救受困人員，再發現老闆娘遺體。

警方表示，今年二月也曾發生一名男子開著轎車行經，因為毒駕，一時恍神，與其他車輛擦撞後，再衝入發生火警的連棟鐵皮厝。

台南市永康區二王路鐵皮厝昨晚發生火警，火勢迅速延燒。（民眾提供）

