為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    永康火燒8連棟／機車行老闆救開刀病妻 雙亡

    2026/03/12 05:30 記者吳俊鋒／台南報導
    消防隊全力搶救，控制火勢後，入內搜救。（記者吳俊鋒攝）

    消防隊全力搶救，控制火勢後，入內搜救。（記者吳俊鋒攝）

    台南市永康區二王路昨天晚間發生火警，現場為連棟的鐵皮厝，因延燒迅速，共有八間受災，消防隊控制火勢後，入內搜尋，陸續發現機車行夫婦逃生不及，命喪火窟。死者為四十六歲的陳姓老闆以及四十九歲呂姓老闆娘，起火原因正由警方調查中。

    叫醒外籍看護

    找不到輪椅救人

    受僱的外籍看護哽咽指出，當時正在睡覺，突然被叫醒，才知道屋裡已經著火了，機車行老闆希望她幫忙將開刀後臥床的老闆娘拉出去，但現場火勢很大，又找不到輪椅，一陣混亂，最後老闆也沒有逃出來。

    南市消防局昨晚間六點十九分受理報案，永康區二王的一層樓建物發生火警，有人受困，陸續派遣廿五車、五十四員，以及一架無人機趕往搶救。火場為機車行，爆炸聲不斷，也波及七間鐵皮厝，烈焰一直竄出，濃煙密布，消防隊全力搶救；而對面的幼兒園也趕緊完成小朋友疏散。

    消防隊員控制火勢後進入搜救，不久在門口附近先發現一名男性，但已無生命跡象。火勢完全撲滅後，消防隊繼續搜救受困人員，再發現老闆娘遺體。

    警方表示，今年二月也曾發生一名男子開著轎車行經，因為毒駕，一時恍神，與其他車輛擦撞後，再衝入發生火警的連棟鐵皮厝。

    台南市永康區二王路鐵皮厝昨晚發生火警，火勢迅速延燒。（民眾提供）

    台南市永康區二王路鐵皮厝昨晚發生火警，火勢迅速延燒。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播