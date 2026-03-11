獲利逾2億 張華志等44人起訴

建商張華志為節省建案工地廢土處理費，聯合土資場、違法掩埋場業者偽造流向證明，掩護營建廢棄物進入掩埋場，粗估不法利益逾2億元。（雲林地檢署提供）

雲林縣建商張華志為節省建案工地廢土處理費，勾結土資場、非法掩埋場業者，偽造廢土流向證明，向土石方資訊服務中心及縣府不實申報，將工地多達八三二九公噸營建廢棄物運入掩埋場。雲林地檢署昨偵查終結，以偽造私文書、廢棄物清理法等將涉案四十四人起訴。

雲林地檢署檢察官莊珂惠發現，有業者以偽造營建剩餘土石方流向證明文件，以合法掩護非法方式處理營建廢棄物，與環、警組成專案小組偵辦。

檢方查出，四十五歲張華志在斗六地區有新建案，為了節省建案營建廢土處理費，與斗六不具收受營建混合物資格的土資場業者，包括卅九歲陳男、四十四歲莊男、經營工程公司四十六歲葉男及古坑非法掩埋場五十六歲劉男等人相互勾結。

張男去年五月起讓陳、莊兩人以每公噸一百元價格，配合他申請、填製「建築及建築物拆除工程剩餘土石方流向證明文件」，再與劉男製作不實買賣契約。

十月開始，張找葉男處理拆除地上物及開挖地下室，並請以每公噸一百卅元運送費，將廢土方送至劉男掩埋場，短短數個月卅九名司機總運車次達九三〇輛次。

檢方查出，張男與土資場謊稱土方可再利用，且向土石方資訊服務中心及縣府申報不實土方流向資料，使主管機關誤信土方流向合法。

此外劉男違法掩埋場更提供不法業者回填超過一．一萬噸營建廢土，陳、莊違法堆置約六三〇〇公噸營建混合物。依行情估算，劉不法利益逾兩億元，陳、莊達二三二〇萬元，主謀張男也省下一二二一多萬元處理費。

雲林地檢署強調，今年起實施「全流向管理」政策，要求清運土石車輛須加裝GPS即時監控系統，任何偽造文件、申報或規避流向監控方式將依法嚴辦。

