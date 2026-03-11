代收包裹賺小利 收到大麻膏恐關逾10年

財政部關務署台北關一月查扣由美國寄來台的兩個包裹，查驗後確定是二級毒品大麻膏。（苗栗地檢署提供）

台中市張姓女子及苗栗縣陳姓、羅姓男子三人，為了賺取五千到兩萬元不等報酬，代收二千二百多公克、有「大麻愛馬仕」之稱的大麻膏國際包裹，毒包裹被海關人員發現查扣，由檢警逮獲。苗栗地檢署偵結，將三人依運輸二級毒品罪嫌起訴，可處無期徒刑或十年以上徒刑。

財政部關務署台北關今年一月五日查扣由美國寄送來台的兩個包裹，各有三罐狀似楓糖漿之黏稠液體，查驗後，確定成分是二級毒品大麻膏，總毛重達二千二百四十五．二公克，而送達地址為苗栗市。

經台北關報由刑事局，刑事局再報請苗栗地檢署指揮偵辦，先由苗栗警方於苗栗市一家閒置的洗車廠埋伏，逮獲出面代收的羅男。羅男供出上手陳男，陳男再供出上手張女，警方一併查緝到案。

檢警查出，三人於去年十二月間，加入綽號「凱哥」為首的跨國運輸及販賣毒品組織，由「凱哥」負責安排跨國進出口第二級毒品大麻包裹事宜，張女負責聯繫台灣收貨人、送貨人及接洽毒品包裹運送事宜；陳男、羅男則提供台灣地址收受毒品包裹，並依指示將毒品交付予張女指定之人等方式分工。張女獲取二萬元報酬；陳男、羅男則對分五千到二萬元不等。

警方表示，大麻膏是由大麻花精煉濃縮製成，黑市價格為大麻花的三至四倍，含大麻濃度極高之四氫大麻酚（THC），因此被稱為大麻中的「愛馬仕」，查扣之二千二百四十五．二公克，黑市價估計逾一千萬元。

