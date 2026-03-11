為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    保二警離職前夕 繳回的竟是假槍彈

    2026/03/11 05:30 記者陸運鋒／新北報導
    保二總隊名林姓警員巡邏結束返回隊上繳交槍彈，但值班同仁清點後，發現林員所繳還的槍彈是模型手槍及假子彈11發，他則稱是太累了才會誤繳。（記者陸運鋒翻攝）

    保二總隊名林姓警員巡邏結束返回隊上繳交槍彈，但值班同仁清點後，發現林員所繳還的槍彈是模型手槍及假子彈11發，他則稱是太累了才會誤繳。（記者陸運鋒翻攝）

    保安警察第二總隊第一大隊機動中隊林姓警員，勤務後繳交模擬槍及假子彈十一顆，林員被識破後稱太累才會「誤繳」，保二總隊已報請台北地檢署偵辦釐清動機。

    被識破後稱太累誤繳

    卅五歲林員從警約十五年，曾在台北市警局轄下分局服務，保二擴編後調往第一大隊機動中隊，平時表現正常，近期規劃與朋友創業，並在過年前提出離職、昨日生效，稱前陣子因父親過世的關係，導致壓力大且近期較疲累。

    林員本月七日擔服新北某關鍵基礎設施下午一時至五時巡邏勤務，返回駐地繳交模擬槍及假子彈十一顆，值班同仁半小時實施複查，先察覺林員繳回子彈底部無編號，再檢查槍枝重量有落差，且彈夾無法裝入真子彈，識破林員繳回假槍彈。

    保二總隊報請檢偵辦

    值班同仁及主管至林員寢室詢問，查出他將華瑟半自動警用手槍（Walther PPQ M2）及子彈十一顆放在手提袋，林員辯稱，近期家裡私事導致精神不濟，才誤繳自購的模擬槍及假子彈；保二總隊表示，林員繳交模擬槍行為不尋常，依違反槍砲彈藥刀械管制條例及侵占罪嫌函送法辦。

