9億CEO與女密友混毒喪命 富家女是供毒藥頭 起訴

陳姓創投CEO去年十月二十五日與二十五歲曾姓女密友被發現陳屍在台北市信義區豪宅內，而客廳沙發旁桌上，擺放著多種毒品，事後證實兩人因施用毒品過量身亡。檢警從死者通聯紀錄中，查出提供毒品的蘇、鍾姓藥頭及謝姓送貨員，將三人帶回偵辦。台北地檢署昨偵結，認定三人分別涉犯毒品危害防制條例等罪，依法提起公訴。

據悉，三十七歲陳姓男子非但是創投公司CEO，還是富二代，據傳其身價逾九億元，交友廣泛，常出入夜店；而曾姓女死者則為美甲師，外型亮眼、身材姣好。

富家女委託男友送貨

檢警調查，去年十月二十二日深夜，陳姓富少聯繫同樣家境富裕的女藥頭蘇玟云，表示需要二十公克K他命，蘇女委由男友謝承諳將毒品送給陳男；同月二十四日，蘇女再幫陳聯繫藥頭鍾濠陽，陳、鍾二人則相約在信義區虎林街碰面。

陳男花費兩萬四千元向鍾購入二級毒品MDMA搖頭丸三十顆、含安非他命的哈密瓜錠五顆及含GHB成分的液體「G水」五百毫升。

CEO買兩次至少4種毒

陳男與曾女回到豪宅後，混合使用G水、K他命及酒精，在毒性加成作用下，引起中樞抑制休克身亡，而曾女也因施用G水過量死亡。陳男父親因聯繫不上兒子，隔日趕往豪宅，竟發現兒子與曾女陳屍屋內，立刻報警。警方發現客廳桌子上有K他命、搖頭丸、安非他命、G水等多種毒品。

檢警從陳男手機通聯紀錄中，逐一比對，發現他生前曾與蘇、鍾二人聯繫，循線追查，確認兩人為毒品提供者。

檢察官調查後認為，蘇、謝二人涉犯毒品危害防制條例中的轉讓第三級毒品等罪；其中蘇女又因協助陳男聯繫鍾姓藥頭，另涉幫助施用二級毒品罪。而鍾男則涉犯販賣二級、三級毒品等罪，將三人起訴。

