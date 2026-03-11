桃園又傳未婚產子埋嬰屍

有網友在社群平台Threads貼文揭露18歲女埋嬰案。（取自Threads，記者余瑞仁翻攝）

目擊者稱18歲小媽媽公廁產嬰 埋公園

桃園市蘆竹區驚傳疑似埋嬰屍案！有網友三月八日在社群平台貼文，直指一名剛滿十八歲女子日前疑似產子後不知所措，竟將剛出生的嬰兒帶到公園內掩埋；蘆竹警分局前晚獲報後，立即帶同當事人陳姓女子前往公園挖掘未果，昨再度帶她前往搜尋仍無嬰兒遺體下落，全案已報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

警帶小媽媽開挖尋屍

桃市復興區上月底才爆出驚悚的丟包嬰屍案，是一名卅歲林姓女子疑因未婚懷孕，二月十九日產下女嬰卻無呼吸心跳，竟以布、塑膠袋包裹後，拋下巴陵山區卡拉道路旁深約二百公尺山谷，她翌日因產後感染，有敗血症狀，經救護車送醫，被發現子宮內留有胎盤，才坦承將夭折女嬰棄置山區，警方獲報動員搜索在廿七日找到女嬰遺體。

豈料有網友發文爆料，指述「剛看到一件沉重的事情，一個剛滿十八歲的女生在廁所生下孩子，最後親手結束了孩子的生命，還把孩子帶去公園埋起來」，引發眾多網友議論，事後該文已被移除。

蘆竹警分局表示，此案為兒少案件，偵查不公開，案情未明，已報請檢察官指揮偵辦。

據了解，被指涉案的陳女與事發地有地緣關係，她初步坦承有掩埋嬰兒遺體，警方前晚帶她到被指埋屍處的蘆竹區中山路高鐵橋下公園挖掘，未尋獲遺體，昨持續開挖仍無發現。

桃市家庭暴力暨性侵害防治中心主任王秀珍說，此案將由檢警優先調查釐清案情，社工還未與當事女子接觸，後續會安排訪視當事人，視其需求提供必要協助。

警方獲報後帶同涉嫌埋屍的18歲女子在公園現場指認埋屍地。（記者余瑞仁翻攝）

