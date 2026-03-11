銀泰佶生技涉詐貸1.3億／董事長夫妻 印股票吸金4億

北檢昨晚複訊林室融的妻子許瑜芷後以50萬元交保，並限制出境出海、限制住居。（記者劉詠韻攝）

銀泰佶聯合生技董事長林室融涉嫌與妻子許瑜芷以虛偽增資、不實財報及非法販售未上市股票等手段，向數家銀行詐貸一．三億元，再透過地下盤販售股票，以「印股票、換鈔票」方式牟利約四億元。台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處兵分六路搜索，並約談林男夫婦、游昆霖及邱美玲共四名被告到案說明，全案將朝詐欺銀行罪、詐偽買賣有價證券罪等方向偵辦。

林室融夫妻等4人到案

北檢複訊後，許瑜芷先予五十萬元交保，並限制出境出海、限制住居。

檢調調查，林室融自二〇一九年至二〇二一年期間，涉嫌與合作廠商艾視威數碼商務公司負責人游昆霖合作，透過虛偽增資程序，在公司財報上虛報資本額，並利用人頭公司進行交叉持股或虛假注資，以取得銀行貸款信用。

此外，為營造公司帳面「前景亮麗」，林男等人另製作虛偽採購與銷售紀錄，虛增營收。永豐銀行與合作金庫等銀行在審核撥貸過程中，疑受不實財報影響，陸續核撥貸款一億三千萬元。

透過地下盤商賣未上市股

此外，林男與妻子許女涉嫌自行印製銀泰佶公司未上市股票，並透過地下盤商及資訊公司對外銷售。檢調初步估計，林氏夫婦透過非法販售有價證券，疑獲不法利益約四億元。

據了解，銀泰佶聯合生技過去也曾捲入類似未上市公司股票交易爭議。當時有投資人因接獲第三方提供的股票資訊而將款項匯入指定帳戶，事後主張遭詐欺求償。法院審理後認定，相關新聞報導與公司官網資訊並非虛偽，投資人亦可自行判斷投資風險，因此駁回求償請求。

銀泰佶聯合生技長期宣稱以預防醫學為核心，旗下品牌快潔適、EAU、博寶兒及雅蓮碧，在各大連鎖藥妝店與電商平台皆有銷售，並主打技術品牌SDC（銀離子安定化技術）宣稱具長效抗菌與環保安全功能，在新冠肺炎防疫期間受市場關注。

林室融過去亦曾接受財經媒體專訪，強調公司研發實力與市場布局，並多次宣稱公司財務體質穩健、產品具國際競爭力。不過檢調查出，部分財務資料與營運紀錄疑作假，後續將持續清查資金流向與交易細節，釐清是否另涉其他不法行為。

