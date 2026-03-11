《堰塞湖洪災》涉廢弛職務 花蓮光復鄉長百萬交保

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災，光復鄉長林清水（右）以一百萬元交保。 （民眾提供）

去年九月花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災釀十九死五失蹤，光復鄉長林清水災前忙著餐敘、植牙，置百姓生命安全於不顧，沒有進行撤離工作還虛報人數，花蓮地檢署依公務員廢弛職務釀成災害等罪嫌起訴求刑十年，法院裁定林清水一百萬元交保並接受科技設備監控，親友卻幫忙喊冤：「中央搞好堰塞湖不就沒問題了」，推責給中央。

林清水遭限制住居、出境、出海

林清水戴口罩、鴨舌帽在親友陪同下步出法院，親友還準備一套新衣服象徵去霉氣，林遭羈押二個月，神情顯得有點憔悴，對媒體詢問會不會覺得委屈及回公所上班等，僅低調說「謝謝」，緊牽著妻子的手即上車離開。

請繼續往下閱讀...

花蓮地院指出，全案被害民眾達十九人，為社會重大矚目案件，惟本案檢察官已偵查終結，偵查中經聲請羈押獲准後，檢察官並未再對被告訊問，亦未再聲請延長羈押，為保障被告的辯護權益，認得以具保、限制住居、限制出境、出海及科技監控方式替代羈押處分。

洪災當天 謊報已完成預防性撤離

檢方調查，去年七月底馬太鞍溪上游因土石崩落形成堰塞湖，九月廿日樺加沙颱風逼近，中央啟動防災應變。林保署花蓮分署發布黃、紅色警戒，但林清水卻在宜蘭參訪；洪災前一天，鄉公所僅針對大馬村、大平村及東富村阿陶莫部落等少數區域強制撤離，也未協調警方淨空警戒區域；下午還擅離職守，前往鳳林鎮牙醫診所植牙。

九二三當天上午十點，林清水向花蓮縣災害應變中心謊報「已完成預防性撤離並無任何問題」，檢方調查為應付中央災害應變中心及縣府督導說詞，實際上並未清查影響範圍內實居人口，還自訂比例估計相關執行撤離數據，人數純為虛報，亦未強制撤離所有保全戶，使不知情民眾、車輛猶在「警戒區域」內如常活動，最後釀成重大傷亡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法