    首頁 > 社會

    2女下體藏海洛因闖關 緝毒犬嗅出露餡

    2026/03/10 05:30 記者吳昇儒／基隆報導
    警方於去年十二月三日在機場查獲黃女體內藏毒，出動緝毒犬查緝。 （記者吳昇儒翻攝）

    警政署保安警察第三總隊接獲情資，有運毒集團招募民眾，以人體挾帶毒品企圖闖關，調查後鎖定從柬埔寨返台的黃、姚二女，去年十二月三日、四日分別派出警犬在機場針對二人查緝，兩人均被緝毒犬嗅出有異，在其下體、肛門處搜出十顆海洛因球毒品，依運毒重罪送辦。

    警方接獲情資，去年十二月三日先鎖定從柬埔寨歸國的黃姓女子，發現她下機後神情自若，行走正常，未有異狀，原以為情資有誤，出動緝毒犬前往查緝，當緝毒犬嗅到黃女身上毒品氣味，隨即坐在黃女面前，黃女眼見「露餡」，只好承認身上有毒品，將肛門、下體內共六顆海洛因球排出，總重二〇四公克。

    共搜出10顆、總重384公克

    隔日，四十三歲姚女也從柬埔寨搭機回台，被緝毒犬鎖定，第一時間雖未發現毒品氣味，但等她靠牆留下氣味後，仍被緝毒犬揪出。姚女自知無法脫身，承認運毒，從體內排出四顆海洛因球，重達一八〇公克。

    原在柬埔寨詐騙 加入運毒

    據悉，二女原在柬埔寨詐騙機房工作，後加入運毒集團協助運毒，每趟可獲得四、五萬元，警詢後依違反毒品危害管制條例移送桃園地檢署偵辦。

    警方指出，該運毒集團手法惡劣，吸收生計困難或急於還債的民眾進行人體運毒，此次查獲的海洛因黑市價值超過百萬元，幸及時擋下毒品，避免流入市面。

