台61線北向觀音段5車連環撞 2死2傷

台61線桃園市觀音區北上路段發生重大車禍，包括曳引車、小貨車、吉普車與轎車5車連環撞，造成4人受傷，其中2人送醫搶救仍不治。 （記者余瑞仁翻攝）

台六十一線快速道路北向觀音路段昨天清晨近六點發生重大追撞車禍，一輛小貨車與另輛鈴木吉米（Jimny）吉普車發生碰撞停在路中，後方一輛曳引砂石車緊急閃避，車上泥沙傾洩車道上，不料再後方另輛曳引槽車閃避不及直接撞上停在路中的吉普車與小貨車，造成小貨車鍾姓駕駛、吉普車劉姓駕駛當場失去生命跡象，送醫搶救均告不治。

警方指出，車禍發生於台六十一線北向觀音區高架段，桃園市消防局獲報派遣十名消防、救護人員到場，發現鍾男、劉男已無生命跡象，救護人員急救後，連同受傷的吉普車副駕乘客鍾妻與最後追撞受傷的魏姓轎車駕駛分別送醫急救，二名曳引車駕駛未受傷；鍾、劉二人經搶救宣告不治。

事故發生後，台六十一線北向車道因五輛事故車橫陳、殘骸碎片散落一地，直至昨上午九點四十七分排除事故、完成路面泥沙及散落物清理，恢復北向車道通行。

車禍應遵循7步驟處理

警方表示，車輛於國道或快速道路故障或發生事故時，若無人傷亡且車輛尚能行駛，務必遵循「開放離撥拍移等」步驟處理，以免造成二次事故。

另，在國道及快速道路上採取任何動作之前，例如解開安全帶、擺放故障標誌或移動車輛時，均應先確認自身安全後再行動，切勿於車內或車道上逗留。

高速、快速道路事故處理原則

