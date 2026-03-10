退學少年持刀闖校園 3校安人員合力制伏

方與學校校安人員將少年壓制在地。 （民眾提供）

崇仁醫護管理專科學校大林校區一名十七歲江姓退學生，疑與同學有糾紛，本月六日曾試圖爬牆闖入校園遭發現制止，豈料昨早他穿制服規避門禁，再度闖入校園，持刀揮舞又大聲咆哮，嚇得學生趕緊通報校方，三名校安人員及時趕到，採前後包抄方式，趁機撲倒制伏少年，過程中一人大拇指被劃傷，事後少年被警方依傷害、恐嚇危害安全罪嫌移送嘉義地院少年法庭。

據悉，少年專一下學期僅讀一星期，因曠課過多，去年四月主動申請退學。

請繼續往下閱讀...

警方調查，少年疑與同學有糾紛，本月六日曾試圖爬牆闖入校園，被警衛與校安主任發現制止；豈料少年未因此罷手，昨上午穿制服在九點十分下課時，規避門禁再度闖入校園到榮華樓地下室，該處有六個班級正在上課。

一校安人員被劃傷大拇指

少年在教室外走道持刀揮舞又大聲咆哮，身體還怪異扭動，口中念念有詞喊著「我是誰」等語，嚇得學生趕緊通報校方。

兩名校安人員與一名學務處人員獲報到場，一人站在少年前方分散其注意，另一人趁少年不備時，自後方將少年撲倒，第三人趁機奪刀制伏少年。過程中因少年掙扎，造成一名校安人員大拇指被劃傷，所幸傷勢無礙。

校方啟動師生緊急避難

此時校方啟動師生緊急避難措施並報警，引導師生待在教室安全地區，皆無人受傷，警方趕抵現場後依現行犯逮捕少年，並通知家長到警局，正釐清少年犯案動機，並加強校園周邊巡邏，防範類似情事發生。

校方表示，少年之前在校時無異樣，也非諮商輔導對象，去年四月退學時家長未到校，不知他有此脫序行為的動機為何；校門平時由警衛與校安中心進行門禁管制，事後已向教育部進行校安通報，將加強校園安全維護，目擊學生已輔導安撫，昨課程都正常進行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法