    首頁 > 社會

    涉替詐團洗錢逾5千萬 滿堂紅負責人 檢起訴求刑10年

    2026/03/10 05:30 記者劉詠韻／台北報導
    知名連鎖麻辣火鍋「滿堂紅」負責人蔡閔如涉嫌與跨國詐騙集團合作洗錢，北檢起訴並求處10年徒刑。（資料照）

    知名連鎖麻辣火鍋「滿堂紅」負責人蔡閔如涉嫌與跨國詐騙集團合作，透過十多家空殼公司層層轉帳、隱匿贓款，台北地檢署調查發現，集團不法所得逾九億元，其中超過一億元流入十四家公司帳戶洗錢，檢方認定蔡女主導洗錢網絡，處理贓款逾五千萬元，依洗錢防制法等罪起訴十八人，並建請法院對蔡女量處十年徒刑，其餘核心幹部建請一至四年不等。

    蔡閔如 成立十多家空殼公司

    起訴書指出，蔡閔如為滿堂紅國際餐飲、安寶創新、富比高數碼（後更名德興行銷）等公司實際負責人，自去年七月起與詐團合作，指示雷智翔、何居易及江姓男子等人出任多家公司登記負責人或會計，成立空殼公司作為洗錢節點。

    透過反覆轉帳 製造金流斷點

    檢方調查，詐騙所得匯入後，先透過多層公司帳戶反覆轉帳，製造金流斷點規避查緝，若遭金融機構稽核，蔡女會指示員工製作假交易契約，將異常金流包裝為正常商業往來，待洗錢後再扣除手續費交付詐團，從中抽取報酬。考量仍有共犯未到案，檢方向法院聲請續押，以利後續審理。

