上網買玩具槍 也要擔心會坐牢

警方︰驗出具殺傷力 加以改造恐淪為犯罪集團最愛

記者黃佳琳、黃良傑／專題報導

上網買玩具槍竟被警察找上門，阿勇（化名）就是苦主之一，他說，當時員警拿搜索票到他家查槍時，還以為自己犯了天大的罪，還特地交代妻小安頓家庭，所幸最後獲不起訴處分，他無奈說「小時候媽媽不讓玩，長大後警察不給玩」。

阿勇說，他看上蝦皮一款仿真玩具手槍，只花了四、五百元，他想說買回家後可以跟就讀國小的孩子一起玩，幾個月後，警方就找上門，說他違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，將他和玩具槍一起帶回警局，員警還告知擁有非法改造手槍至少得坐三年牢。

從警方啟動調查，阿勇花了長達一年多的時間才獲得不起訴處分，期間每天擔心要去坐牢，不禁質疑「國家（公權力）能為了美化數據，就拿普通老百姓開刀嗎？」

偵辦的警方指出，以北捷恐攻造成四死六傷為例，強調即使未列入管制的煙霧彈及刀械，仍被兇嫌張文當做犯罪、殺人的工具，遑論被驗出具有殺傷力的「穿雲箭」、「微型砲台」。

警方強調，這些「玩具」只要加以改造，裝入鋼珠彈或改造子彈座，拉裝有彈簧（如撞針）的柄便可擊發，再填裝火藥使具彈射威力，且方便攜帶，恐淪為犯罪集團最愛，「會是一個麻煩的東西」，警政署才會通令各地警方積極查緝，絕非外界質疑為拚搶肅槍績效。

