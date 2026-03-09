為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    肅槍標準放寬 「淘寶玩具」湊績效惹議

    2026/03/09 05:30
    民眾在淘寶等網站買的微型砲台擺件（玩具）被警方認定具有殺傷力。（記者黃佳琳翻攝）

    民眾在淘寶等網站買的微型砲台擺件（玩具）被警方認定具有殺傷力。（記者黃佳琳翻攝）

    記者黃佳琳、黃良傑／專題報導

    警政署為肅清黑槍「放寬」槍枝查緝標準，基層員警查不到「黑槍」，竟拿「淘寶玩具」來湊績效，查緝數據美化的背後，卻是市井小民買個玩具也要擔心去坐牢。

    過去警方查緝黑槍，會經過動能測試，若單位面積動能超過廿焦耳╲平方公分，或是試射時擊穿鋼板，才會被認定具殺傷力，後來「放寬」槍枝查緝標準，只要是由金屬擊發機構及已貫通的金屬槍管組合而成，擊發功能正常，以打底火引爆槍管內火藥為發射動力，用以發射彈丸使用，就會認定足以傷人。

    查獲70多支「穿雲箭」 全不起訴

    高雄市二〇二三年查獲各式具殺傷力的槍械也才一〇八件，但高市某分局配合警政署刑事局偵辦，在一個月內就查獲七十多支「穿雲箭」，案子送到地檢署後全部都不起訴。

    網購「微型砲台」 依槍砲罪送辦

    之後，警方又把目標轉向淘寶網站上中國賣家出售的「微型砲台」，有民眾上網買「新款四輪純手工義大利砲擺件」、「純手工金屬過年大砲擺件」，也一樣被警方用槍砲罪送辦，檢方收案後發現，這些玩具雖然被警政署認定具有殺傷力，最後也都全數不起訴處分。

    曾經從警的律師鍾毓榮認為，實務上因網購此類物品而遭法院認定有罪，甚至判處不輕刑責的案例也不在少數，他認為是否構成犯罪，是須要經過專業鑑定後，配合法院對「主觀認識」的整體評價而定。

    當事人已知悉或可預見具殺傷力，或曾實際試射、改造、準備彈藥，抑或同時購買多件、涉及販售或轉讓行為，均可能被認定成立犯罪並課以刑責。

    警署大動作查緝穿雲箭，但被檢方認定不違反槍砲構成要件處分不起訴。（記者黃佳琳翻攝）

    警署大動作查緝穿雲箭，但被檢方認定不違反槍砲構成要件處分不起訴。（記者黃佳琳翻攝）

