19歲空軍士兵休假出遊／倒車翻覆壓死自己 女友目睹嚇壞

台中霧峰泡腳景觀餐廳發生倒車翻覆意外，施姓男子被壓送醫不 治。 （記者陳建志翻攝）

空軍一名十九歲施姓士兵，前晚九點多放假開車載女友到台中市霧峰區萊園路一間夜景泡腳餐廳，倒車時疑似未注意高低差，車輪因此懸空，才剛下車想要查看，車子就失去平衡翻覆並壓住施男，女友雖無恙但目睹嚇壞，施男現場已無呼吸心跳，經送醫急救仍不治；軍方昨天證實施男是空軍第三聯隊志願役士兵，已派員協助家屬處理後事。

這起意外發生在前晚九點多，施男載著女友，前往霧峰萊園路的這處夜景泡腳餐廳，在園區內一處彎道上去後想停車，發現都滿了無法停車，想倒車開下來，結果倒車不慎，未注意到現場有高低落差，造成左後輪懸空，施男發現車子不穩想下車查看，不料才剛下車，車子就失去平衡翻覆並壓傷施男，當時女友在車上雖無恙，但是目睹男友被壓傷嚇壞。

請繼續往下閱讀...

十多名民眾救援 施男送醫不治

現場十多位民眾發現，趕緊合力將車子翻正，並將施男從車下拉出，不過現場就無呼吸心跳，民眾協助進行CPR急救，台中市消防局獲報，立刻派遣救護人員到場搶救，立即將現場已經沒有呼吸心跳的施男送醫急救，不過送醫後仍宣告不治。

空軍第三聯隊政戰主任李忠潭表示，施男為彰化人，於十八歲擔任空軍志願役士兵，因屬休假出遊，空軍目前已派員儘量協助家屬處理後事，目前家屬還在平復心情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法