親屬控訴 關鍵監視器畫面未採納

扶醉女上計程車示意圖

KTV監視器畫面拍到高中女癱倒在大廳沙發

女高中生小花去年暑假陪閨密去KTV夜唱，疑遭莊男與林男性侵，台南地檢署以證據不足對二男不起訴處分。小花家屬指控，關鍵的KTV大廳監視器未獲採納，小花的父親則說，沒什麼訴求，只希望壞人能受到處罰。南檢回應，可依法聲請再議。

南檢回應︰可依法聲請再議

小花指控，去年暑假因閨密自稱心情不好，約她夜唱，豈料一進入包廂，發現兩名年紀差距很多的莊姓、林姓男也在包廂內，當下就有點害怕，二人在包廂內不斷灌她酒，她到廁所嘔吐時林男趁機性侵她、接著換莊男，兩人輪流性侵她，她喝醉了很不舒服，要呼救時，同學已經離開包廂。

小花的家屬指出，有關鍵證據未列入不起訴書中，是一段KTV大廳的監視器，小花因喝醉，被告兩人將小花扶出包廂，小花倒在大廳的沙發上，接著被林男扶上計程車，結果在林男家被二度性侵，可能涉趁機性交。

等小花清醒，已是案發當日下午，不敢跟父母說，也不敢報案，打電話給友人求助，友人以為平常愛開玩笑的小花在亂說，但小花突然哭出來，稱想要給莊、林兩人好看，才驚覺事件非同小可，帶她回家跟父母坦承受害，直到當日晚上十點陪小花到南市警二分局報案。

小花癱倒在KTV大廳沙發的畫面，成為警方找人的關鍵，從這段畫面發現林男搭乘的計程車，在翌日凌晨四點，警方先找到林男，接著又找到莊男，他們在警詢筆錄時坦承犯罪，但在偵查庭時，反指控小花主動示意，是合意性交。

友人說，小花在案發後有問閨密，為什麼會這樣，但兩個閨密都說不知道，所以才打電話來求救，而且還在學校轉傳她被性侵的事情，小花因此到現在還在看精神科。

小花的父親起初以為女兒受害的事只是對犯罪者處罰輕重的問題，沒想到竟是不起訴。

