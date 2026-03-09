家屬質疑意識不清如何拒絕或求援？／律師︰檢應主動調查 釐清趁機性交疑慮

扶醉女上計程車示意圖 （AI生成圖）

高中女小花控訴遭莊姓與林姓男子輪流性侵，檢方以小花「未求救、沒外傷」對二男不起訴，家屬質疑檢方未考量小花泥醉無法抗拒狀態，且被告警詢認罪卻於偵查翻供。律師蘇敬宇說，如果提出監視器被攙扶的畫面，可再議尋求救濟。律師林育弘說，檢方應主動調查，釐清乘機性交的疑慮。

可提被攙扶的監視器畫面 尋求救濟

家屬質疑，小花離開KTV包廂時，是泥醉被攙扶出去，之前還倒在大廳沙發，再被扶上計程車，再遭被告載回家二度侵犯，在意識不清的情況下，哪有能力拒絕或求援？但這些證據卻未在不起訴書中呈現，只記載小花是「自願」跟被告離開。

事後小花未向閨密提及遭性侵，家屬認為是恐懼而且不知所措的心理創傷，所以小花清醒後才不敢報案、告知父母，僅向友人求助。

另外，檢察官認為如果要犯罪，莊男不可能傳送「完成式」訊息給小花的同學，但家屬質疑是加害人炫耀心理，被告在警詢筆錄時坦承，卻在偵查庭翻供否認犯行，面對許多疑點，檢方都未調查，只依被告辯詞稱小花主動示意為合意性交，未採納相關證據。

律師林育弘說，刑法第二二五條的乘機性交罪規定，利用不能或不知抗拒而為性交者，可處三年以上十年以下有期徒刑，例如李宗瑞性侵案，迷姦三十多名被害人，其中被害人是在意識不清的情況下受害，還被拍攝影片，小花自稱在泥醉的狀況下遭侵害，檢方應主動調查是否有乘機性交的疑慮。

