為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    家屬質疑意識不清如何拒絕或求援？／律師︰檢應主動調查 釐清趁機性交疑慮

    2026/03/09 05:30 記者王捷／台南報導
    扶醉女上計程車示意圖 （AI生成圖）

    扶醉女上計程車示意圖 （AI生成圖）

    高中女小花控訴遭莊姓與林姓男子輪流性侵，檢方以小花「未求救、沒外傷」對二男不起訴，家屬質疑檢方未考量小花泥醉無法抗拒狀態，且被告警詢認罪卻於偵查翻供。律師蘇敬宇說，如果提出監視器被攙扶的畫面，可再議尋求救濟。律師林育弘說，檢方應主動調查，釐清乘機性交的疑慮。

    可提被攙扶的監視器畫面 尋求救濟

    家屬質疑，小花離開KTV包廂時，是泥醉被攙扶出去，之前還倒在大廳沙發，再被扶上計程車，再遭被告載回家二度侵犯，在意識不清的情況下，哪有能力拒絕或求援？但這些證據卻未在不起訴書中呈現，只記載小花是「自願」跟被告離開。

    事後小花未向閨密提及遭性侵，家屬認為是恐懼而且不知所措的心理創傷，所以小花清醒後才不敢報案、告知父母，僅向友人求助。

    另外，檢察官認為如果要犯罪，莊男不可能傳送「完成式」訊息給小花的同學，但家屬質疑是加害人炫耀心理，被告在警詢筆錄時坦承，卻在偵查庭翻供否認犯行，面對許多疑點，檢方都未調查，只依被告辯詞稱小花主動示意為合意性交，未採納相關證據。

    律師林育弘說，刑法第二二五條的乘機性交罪規定，利用不能或不知抗拒而為性交者，可處三年以上十年以下有期徒刑，例如李宗瑞性侵案，迷姦三十多名被害人，其中被害人是在意識不清的情況下受害，還被拍攝影片，小花自稱在泥醉的狀況下遭侵害，檢方應主動調查是否有乘機性交的疑慮。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播