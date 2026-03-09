外表老實保全偷拍 還用AI生成性影像

礁溪知名溫泉豪宅偷拍案，宜蘭地檢署檢察官已將涉案的呂姓保全起訴。（記者江志雄攝）

宜蘭縣礁溪鄉知名溫泉豪宅社區公廁偷拍案，涉案呂姓保全歷經二年多偷拍，獲取大量影片，挑選面貌姣好的被害女性臉部特徵，藉由AI深偽技術生成不實性影像，檢警目前掌握這些不雅畫面，僅由呂男自行觀賞，並未外流。

涉嫌偷拍的呂姓保全沒有前科，多年前到礁溪鄉這處溫泉豪宅社區擔任保全，住戶沒料到，外表老實的他竟是偷拍色狼，作案地點就在社區管理中心一樓的公廁，廁所開放給男、女使用，檢警查扣手機內留存的檔案，清一色為女性，研判已經過濾掉男性如廁畫面，被害人除了社區住戶，可能也有來訪賓客。

呂男手機中的偷拍檔案，有被害人二年多被偷拍二百五十七次，平均每三天被偷拍一次，另外，呂男觀賞影片時，看到一名女子長相清秀，將她與其他被害人照片上傳至AI圖片生成軟體，經由人工智慧模擬演算及深偽技術，進行人臉影像合成，產生長相清秀女子臉部特徵的不實性影像。

據了解，被害人得知如廁被偷拍後，擔心影像外流，淪為色情網站片中的女主角。檢警辦案人員深入追查，現階段查無外流情形，讓被害人暫時鬆一口氣。

