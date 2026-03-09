礁溪溫泉豪宅 爆保全偷拍25女／其中1人被偷拍257次 保全起訴

防偷拍注意事項

宜蘭縣礁溪鄉知名溫泉豪宅社區，驚傳社區保全涉嫌在公廁藏放手機偷拍如廁畫面，再透過AI深偽技術進行影像合成，作案時間逾二年，已知二十五名女子被害，包括四名未成年人，其中一人被偷拍二百五十七次，檢察官依違反兒少性剝削防制條例等罪名將呂姓保全起訴。

手機偷拍如廁 受害女包括4名未成年人

發生保全偷拍的這處溫泉豪宅社區，傳有不少雙北都會區政商名流置產，當成渡假休閒使用，諷刺的是，社區主打門禁森嚴、管理嚴謹，想不到自家僱用的三十六歲呂姓男保全員，利用職務之便偷拍，讓住戶大嘆「內賊難防」，東窗事發後，被害人擔心不雅畫面外流而人心惶惶。

起訴指出，二〇二三年四月起，呂姓保全在他任職的溫泉豪宅社區管理中心一樓公廁木櫃夾層藏放手機，連接行動電源後，全日開啟錄影功能，竊錄被害人如廁，直到二〇二五年六月初才被發現，警方執行三波搜索，查扣五支手機、六個行動電源、三張記憶卡、微型攝影機、針孔攝影機、wifi攝影器，在他的手機內查到偷拍畫面、AI合成照片截圖，呂男在警詢及偵查中均坦承不諱。

查扣的偷拍畫面清一色是女性，共二十五人，有名被害人被拍二百五十七次，年紀最小的在案發當下未滿五歲。宜蘭地檢署檢察官痛斥呂男身為社區保全，本應擔負維護治安之責，竟未恪盡職責，反而乘職務之便遂行偷拍犯行，犯罪時間長達二年，偷拍人數逾二十人，被害人擔心如廁影像外流，或作為他用，蒙受巨大的心理陰影。

呂男取得偷拍影片後加以篩選、編輯，並標註時間、綽號，以便反覆觀賞。檢察官認為，以此方式將他人隱私性極高的如廁行為，作為滿足一己性慾工具，犯罪動機相當低劣。

檢察官認定呂男觸犯刑法第三一九條之一第一項無故偷拍影像罪、兒少性剝削防制條例第三十六條第一項、個資法第四十一條，全案偵結起訴後，最近移送宜蘭地院審理，建請法官審酌情狀，針對呂男違反個資法各次行為，分別量處七月以上有期徒刑，違反兒少性剝削防制條例各次行為，分別量處二年六月以上有期徒刑。

