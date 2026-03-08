買到扎針戳洞牛奶? 警調監視器追查

台中有網友表示，前往超商購買罐裝牛奶，要喝時卻發現蓋子旁疑似被戳了兩個小洞，二分局表示，已接獲報案，並調閱監視器釐清。（記者陳建志攝）

台中一位民眾在社群平台發文，表示二月底在台中北區一間超商購買罐裝牛奶，沒想到要喝時發現瓶蓋邊緣冒泡並疑似有兩個小洞，懷疑遭人「扎針動手腳」，超商得知後向警方報案。台中市第二分局表示，昨天獲報後立刻調閱監視器，將通知購買人前來說明；超商總公司也表示，取得商品後將送交廠商檢驗，以確認產品是否異常。

網友在社群平台發文，表示二月底在超商買了一罐瓶裝鮮奶，效期到三月八日，因此沒有很急著馬上喝掉。沒想到前天早上要拿來喝，蓋子轉到一半時，發現蓋子邊緣會冒泡泡，檢查後才發現被人戳了兩個小洞，「現在連超商買個喝的都要擔心，不知道會不會被偷加料」。

超商得知主動留言，表示非常重視此異常事件，已在第一時間全面清查該店冷藏飲品包裝，並同步調閱監視器畫面。超商已聯繫廠商，溯源調查此品項，強調此事涉及公共食品安全，會向警方報案，全力配合調查，後續也將與該名消費者聯繫，取回原產品與內容物後，安排後續採樣檢驗。

台中市第二分局表示，昨天上午接獲超商報案，經調閱二月廿五日購買時段的監視器，發現一名女性消費者當晚至該店購買牛乳等商品，結帳時曾出現倒放拿取牛奶，但現場未出現牛奶外漏情況，目前持續調閱沿線監視器，並通知該名購買人前來說明，以釐清案情。

警方表示，超商總公司說明將協助查詢相關會員購買資料，並於取得商品後送交廠商檢驗，以確認產品是否異常。警方同時追查自商品上架至售出期間的監視影像，確認是否曾遭他人接觸或動手腳。

