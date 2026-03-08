女酒駕時速飆128公里奪命 自首獲原諒判2年半

監視器拍到陳女駕駛黑車速度飛快，且不斷橫跨雙黃線。 （民眾提供）

彰化縣大村鄉二〇二四年發生震驚地方的酒駕奪命車禍，廿八歲陳姓女子凌晨酒後開車，以一二八公里時速狂飆，逆向將一名越南籍失聯移工撞得拋飛約廿公尺慘死，陳女的汽車再撞斷電線桿，導致當地五百戶停電達十一小時。彰化地院國民法官庭認為她「極度危害公眾交通安全」，但考量陳女自首、已賠償死者家屬及再犯風險低，依「不能安全駕駛致人於死罪」判處二年六月徒刑。

判決書指出，二〇二四年二月一日深夜，陳女在友人住處喝酒後，由友人送回租屋處，不料，她返家後未待酒精消退，又獨自開車外出，數分鐘後，陳女沿大村鄉山腳路以時速一二八公里高速疾駛，還失控跨越雙黃線逆向行駛，迎面撞上騎機車的越南籍宋姓移工。

強大的撞擊力下，宋男被拋飛約廿公尺遠，一位婦人在現場為他急救，仍無法挽回生命，陳女轎車失控撞斷電線桿，造成電力中斷，約五百住戶停電長達十一小時；警方測出陳女呼氣酒精濃度高達一．〇七毫克，遠超過法定標準。

彰化地院國民法官庭認為，陳女酒駕且高速逆向行駛，造成無辜移工死亡並造成停電事故，極度危害公眾交通安全，但考量陳女於案發後自首、無前科、工作穩定，平時亦無酗酒習慣；此外，宋姓越南籍移工自幼父母離異，生活在越南偏遠地區，其家屬對陳女民事求償的難度頗高，但陳女仍盡力賠償並取得被害人母親諒解，不再追究刑責。國民法官庭認定，陳女深具悔意，更生可能性高、再犯風險低，依此判刑二年六月，可上訴。

陳女以時速128公里高速逆向行駛，撞死一名越南籍移工並導致當地500戶住戶大停電。（民眾提供）

