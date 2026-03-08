為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    英文老師化身老濕雞 誘女學生視訊裸聊

    2026/03/08 05:30 記者陳建志／台中報導
    台中呂姓高中英文老師，和女學生裸聊自慰，還引誘拍攝裸露胸部的性影像，台中地院判處1年8月徒刑，緩刑4年。（記者陳建志攝）

    台中呂姓高中英文老師，和女學生裸聊自慰，還引誘拍攝裸露胸部的性影像，台中地院判處1年8月徒刑，緩刑4年。（記者陳建志攝）

    台中市一所高中的呂姓老師，去年七月與同校女學生使用IG聊天時，身著蜘蛛人情趣服裝，宣稱自己有五十幾名炮友、七名女友，除開啟視訊自慰，還詢問女學生：「可以看妳的胸部嗎？」欲引誘女學生拍攝裸胸性影像，幸女學生未受引誘，警方獲報查扣相關影片。台中地院審理時，呂男坦承犯行，與女學生父親達成和解，法官依「引誘少年自行拍攝性影像未遂」罪，判處一年八月徒刑，緩刑四年。

    師稱有50多炮友、7女友

    判決指出，呂姓英文老師和同校十七歲女高中生為師生關係，沒想到去年七月三日深夜，以IG通訊軟體和對方聊天時，宣稱自己有五十幾名炮友、七名女友，還傳送SM性虐待工具及自己身著蜘蛛人情趣服裝的照片讓女學生觀覽，提議可下載通訊軟體，並使用「閱後即焚」功能觀看私密影像或進行視訊裸聊、自慰。

    女學生未受引誘、報警

    女學生下載軟體加為好友後，呂男即以暱稱「老濕雞」傳送自己與其他女子性交影片三則、自慰影片二則讓女學生觀看，接著稱，可自慰給她看，隨即開啟單方視訊通話，並於自慰過程中詢問對方：「可以看妳的胸部嗎？」欲引誘女學生與其視訊裸聊，並拍攝裸露胸部性影像，幸好女學生未受引誘，並於事後向警方報案。

    警方在呂男住處搜索查扣手機內的自慰影像截圖，還有女學生提供的呂男自慰影片畫面截圖等證據，將呂男移送法辦。台中地院審理時，呂坦承犯行。

    色師和解 判1年8月

    中院法官認為，呂男不顧女學生的心智未成熟，竟引誘她自行拍攝性影像，審酌已與女學生父親達成和解，依「引誘少年自行拍攝性影像未遂」罪判處一年八月徒刑，考量被告沒有前科、年紀尚輕，一時失慮而觸法，宣告緩刑四年，可上訴。

