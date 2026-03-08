為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    騙局長達21年 壽險經理吸金5千萬 收押

    2026/03/08 05:30 記者林嘉東／台北報導
    遠雄人壽通訊處退休經理陳麗妙面對媒體鏡頭時神情不悅，步入法警室前，輕聲說了一句：「好恐怖喔」。（資料照，記者劉詠韻攝）

    遠雄人壽通訊處退休經理陳麗妙面對媒體鏡頭時神情不悅，步入法警室前，輕聲說了一句：「好恐怖喔」。（資料照，記者劉詠韻攝）

    遠雄人壽通訊處退休經理陳麗妙，在職期間以其建立的人脈，涉嫌自二〇〇四年起長達廿一年期間，對外招攬虛構的「優質信託憑證」，宣稱年利率最高可達十二％，至少詐騙四名投資人、吸金逾五千萬元。台北地檢署前天發動搜索並約談陳女到案，以陳女涉犯銀行法罪嫌重大，有串證之虞，昨向法院聲請羈押禁見獲准。

    瞄準高資產客戶

    至少4人受害

    檢調追查，陳麗妙在擔任遠雄人壽通訊處經理期間，利用掌握大量高資產客戶名單機會，涉嫌自二〇〇四年起假借某知名人壽公司名義，私下向熟客推銷未經核准的優質信託憑證，拋出保證保本，年息六％至十二％為誘餌，在當前低利率環境下吸引不少老客戶陸續加碼。

    據悉，受害者因感念陳女過去提供的保險服務，對其專業建議深信不疑，直至去年因利息發放異常，受害者察覺有異向檢調檢舉，才踢爆這場長達廿一年的吸金騙局。檢調初步清查受害人數至少四人，涉吸金的金額達五千萬元。

    調查局北部地區機動工作站前天兵分多路搜索陳女住所，當晚將陳女移送北檢複訊。陳女面對媒體時，除用手遮擋，步入法警室前還輕聲說了一句：「好恐怖喔！」

    主張逮捕不合法

    被法官打臉

    檢察官複訊後，認定陳女涉犯違反銀行法非法吸金、刑法詐欺等罪，當庭諭知逮捕。陳女不服，向法院聲請提審，主張逮捕程序不合法；台北地院漏夜開庭審理後，認定檢調程序無誤，裁定駁回提審，陳女隨後被押回北檢繼續接受偵訊。檢方研判仍有幕後共犯或未曝光的贓款流向，向法院聲請羈押禁見陳女獲准。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播