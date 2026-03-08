騙局長達21年 壽險經理吸金5千萬 收押

遠雄人壽通訊處退休經理陳麗妙面對媒體鏡頭時神情不悅，步入法警室前，輕聲說了一句：「好恐怖喔」。（資料照，記者劉詠韻攝）

遠雄人壽通訊處退休經理陳麗妙，在職期間以其建立的人脈，涉嫌自二〇〇四年起長達廿一年期間，對外招攬虛構的「優質信託憑證」，宣稱年利率最高可達十二％，至少詐騙四名投資人、吸金逾五千萬元。台北地檢署前天發動搜索並約談陳女到案，以陳女涉犯銀行法罪嫌重大，有串證之虞，昨向法院聲請羈押禁見獲准。

瞄準高資產客戶

至少4人受害

檢調追查，陳麗妙在擔任遠雄人壽通訊處經理期間，利用掌握大量高資產客戶名單機會，涉嫌自二〇〇四年起假借某知名人壽公司名義，私下向熟客推銷未經核准的優質信託憑證，拋出保證保本，年息六％至十二％為誘餌，在當前低利率環境下吸引不少老客戶陸續加碼。

據悉，受害者因感念陳女過去提供的保險服務，對其專業建議深信不疑，直至去年因利息發放異常，受害者察覺有異向檢調檢舉，才踢爆這場長達廿一年的吸金騙局。檢調初步清查受害人數至少四人，涉吸金的金額達五千萬元。

調查局北部地區機動工作站前天兵分多路搜索陳女住所，當晚將陳女移送北檢複訊。陳女面對媒體時，除用手遮擋，步入法警室前還輕聲說了一句：「好恐怖喔！」

主張逮捕不合法

被法官打臉

檢察官複訊後，認定陳女涉犯違反銀行法非法吸金、刑法詐欺等罪，當庭諭知逮捕。陳女不服，向法院聲請提審，主張逮捕程序不合法；台北地院漏夜開庭審理後，認定檢調程序無誤，裁定駁回提審，陳女隨後被押回北檢繼續接受偵訊。檢方研判仍有幕後共犯或未曝光的贓款流向，向法院聲請羈押禁見陳女獲准。

