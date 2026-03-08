沒抓到姦也告贏 律師揭侵害配偶權3界限

男子與人妻在台北市美麗華乘坐摩天輪時拍下摟肩照，被法官判決兩人應連帶賠償人夫十萬元。（資料照）

新北地院近日針對一起乘坐摩天輪摟肩親密照的民事案件，判決挨告的妻子與男子連帶賠償人夫十萬元。本案並沒有抓姦在床，僅有兩人的摟肩照就認定侵害配偶權，法官認定的標準為何？曾任檢察官的律師何皓元指出，許多民眾仍存有「沒抓姦在床就不會有事」的舊觀念，但在法律實務上，隨著通姦除罪化與民事法庭的實務見解，法官對於「婚姻忠誠」的守備範圍，早已不僅限於肉體出軌。

何皓元表示，過去刑事通姦罪要求嚴格的「性器接合」證據，導致許多受害者轉向民事求償時，也誤以為必須拍到「上床照」才能勝訴，但民事侵權行為的認定核心在於「逾越一般社交分際」，像是深夜共處一室、親吻，或是如本案中男女，在摩天輪上具浪漫意涵的空間摟肩、依偎，在社會通念下，皆被視為足以破壞婚姻圓滿的不誠實行為。

請繼續往下閱讀...

何皓元表示，法院判定是否構成侵害配偶權，通常依循三道界限，首先是「情感的排他性」，法官會審視被告行為是否具備「戀人特質」，一般友人搭乘摩天輪雖屬正常，但伴隨「摟肩」等肢體動作，即展現強烈的情感佔有，跨越了友誼防線。

其次是「社會通念的容忍度」，現今法官會以常人的視角衡量，「若自身配偶與異性有此互動，能否接受？」本案被告雖稱他們只是朋友間的正常行為，但二人的肢體親暱，顯然已挑戰大眾對於婚姻誠實義務的認知底線。

第三是「比例原則下的證據能力」，儘管本案被告反擊原告非法取證，但法院現行見解多傾向於，若原告是在街道、商場等公開場合進行拍攝，為了保障受損的配偶權，這類照片多半具備證據能力。

何皓元強調，婚姻法律保障的是，精神上的獨佔性與共同生活的純潔，本案法官釋放出明確法治訊號，法律不僅懲罰背叛的肉體，更守護婚姻中不可受干擾的情感尊嚴。

也有法官認同性自主權

不過，近年國內也出現挑戰傳統見解的判決，主張「配偶權」並非受憲法保障的基本權利，其觀點認為婚後雙方皆為獨立個體，應保障其個人「性自主權」，不能將對方視為客體獨占，因此通姦或外遇不必然構成侵害配偶權的民事損害賠償，目前此類見解尚屬少數，原告通常也會上訴二審尋求救濟。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法