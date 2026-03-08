人妻與男搭摩天輪摟肩 「逾越男女分際」判賠10萬

男子與人妻在台北市美麗華乘坐摩天輪時拍下摟肩照，被法官判決兩人應連帶賠償人夫十萬元。（小圖：示意圖，大圖：資料照）

離婚前夕 發現妻頻繁約會

新北市一名人夫在與妻子離婚前，發現妻子與一名在公有拖吊場工作的男子多次出遊，他以二人在台北市大直區美麗華百樂園，乘坐摩天輪時拍下的摟肩照，求償一百萬元精神慰撫金。新北地院法官檢視二人的摟肩行為，認定二人已逾越一般男女社交分際，判決該名妻子與男子連帶賠償人夫十萬元。

妻控非法取得照片 無證據力

人夫與妻子結婚近十年，去年三月離婚。人夫提告主張，他發現妻子與他離婚前，自前年四月開始，與一名男子頻繁約會，還在台北大直區美麗華百樂園乘坐摩天輪時，被拍到二人摟肩的親密照片，還親吻臉頰，妻子甚至稱呼對方「老公」；此外，男子開拖吊車執行公務時，妻子也曾隨車陪同，讓他身心受創。

請繼續往下閱讀...

新北地院審理時，人夫的妻子與男子主張，勾肩搭背只是朋友間的正常行為，反指控人夫提出的照片是非法取得，主張照片無證據能力。男子並表示，執行拖吊作業時，車上都有警察，警察在場不可能讓民眾搭乘，否認二人同車工作。

法官審理認為，人夫主張前妻有陪男子工作、親吻臉頰、以及稱呼男子「老公」等情，均經二人否認，人夫也無法提出讓人信服的證據佐證，此部分指控不足採信。

法官：公開場合拍攝 具證據力

不過法官認為，人夫提出二人摟肩的照片，是在戶外公開場合拍攝，具證據能力，且從照片上清晰可見，二人確實有一起出遊，有摟肩等親密舉動，此舉足以破壞人夫婚姻圓滿，侵害其配偶權情節重大，依此判決人夫的前妻與男子應連帶賠償十萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法