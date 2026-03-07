為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    繳回犯罪所得1.2億 郭哲敏拚減刑、交保

    2026/03/07 05:30 記者楊心慧／台北報導
    「88會館」負責人郭哲敏。（資料照）

    「88會館」負責人郭哲敏。（資料照）

    身為八八會館負責人的「博弈洗錢大亨」郭哲敏，從事地下匯兌洗錢二一八億元、獲利卅五億元，去年新北地院裁定兩億元高額交保，同年五月底依違反銀行法將他判刑十一年八月，上訴後高等法院裁定羈押，近日持續開庭審理；郭男昨透過律師主動繳回犯罪所得一億二六六六萬三一〇七元，疑為換取減刑、交保所用的策略。

    檢方認定郭哲敏經營線上賭博網站獲利卅五億元，經營地下匯兌資金流通二一八億元、獲利一點二億多元，總計不法利益約卅七億元。新北地院依銀行法的「非法辦理國內外匯兌業務」等多罪，將他判刑十一年八月，宣告沒收已扣案市值約二億元的八四一萬顆泰達幣，以及未扣案的犯罪所得卅五億餘元。

    高院從去年十二月起密集審理此案，昨天表示郭男已於本月五日，繳回原審認定的部分犯罪所得一億二六六六萬三一〇七元。

    法界：法院量刑須綜合評估

    法界人士表示，依刑法及實務見解，繳回犯罪所得主要反映被告對於犯罪結果有所補救，具一定悔意，法院量刑時，可能將其列為「犯罪後態度良好」或「已填補部分損害」的情狀加以斟酌，至於是否減輕刑度，須綜合考量犯罪情節、犯後態度、被害人損害程度，以及是否達成和解等因素。

